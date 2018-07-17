Hangi yağ neye iyi geliyor?

İşte 11 muhteşem yağ ve faydaları...

Portakal Yağı: Yağlı ve sivilceli bir cilde sahipseniz portakal yağı tam size göre. 3-4 damla ile cilde masaj yapılması kan dolaşımını düzenler, cildi sıkılaştırır, sivilceleri kurutur. Selülit görünümünü azaltır. Portakal yağının düzenli kullanılması önerilir.

Susam Yağı: İnce telli saç, kirpik ve kaşlarınızdan şikayetçi iseniz susam yağın besleyici etkisinden yararlanabilirsiniz. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden cildi koruyarak cildin yaşlanmasını geciktirir. Sürüp masaj yaparak kullanabilirsiniz.

Vanilya Yağı: Evinizdeki veya buzdolabınızdaki kötü kokular sizi bıktırdıysa bir de vanilya yağını deneyin. 1 fincan suya 3-4 damla vanilya yağı damlatarak dolapta bekletin veya temizlik suyuna damlatın. Ayrıca hoş kokusu uyarıcı ve cinsel gücü artırıcı etkidedir.

Kakao Yağı: Hamilelikte oluşan çatları önlemek için kakao yağı kullanabilirsiniz. Cildi yumuşatarak çatlamasını önler. Ayrıca hızlı bronzlaşmayı sağlar. Susam yağı ile karıştırılarak kullanıldığında güneş, deniz ve kumun cilde zarar vermesini önler. Cilde masaj şeklinde uygulanmalıdır.

Defne Yaprağı Yağı: Solunum yolu rahatsızlıklarında göğüs bölgesine masaj yapılırsa rahatlatır. Ruhsal açıdan rahatlamaya, enerji kazanmaya ve adet ağrılarını rahatlatmaya yardımcı olur.

Lavanta Yağı: Bit, sirke, güve, sivrisinek, böcek kovucu olarak kullanılabilir. Vücuttaki kötü kokuyu alır, kasları rahatlatır, stresi ve baş ağrısını azaltır. Banyo suyuna 3-4 damla koyularak veya cilde masaj yapılarak kullanılır.

Hindistan Cevizi Yağı: Kozmetik alanında sık kullanılan besleyiciliği yüksek bir yağdır. Yıpranmış saçların bakımında kullanımı önerilir. İltihaplanan eklem ve kas bölgelerinde, romatizmaya, mantar egzama kaşıntılarına karşı kullanılabilir.

Kekik Yağı: Üst solunum yolu ve romatizmal hastalıklarda karın, sırt ve ayak tabanlarına yapılan masaj sayesinde ağrı kesici olarak kullanılır.

Limon Kabuğu Yağı: Mikrop kırıcı, sıkılaştırıcı özelliği ile yağlı ciltlerde tonik olarak kullanılabilir. Cildi yağdan arındırır, sivilcelenmeyi giderir. Nemli pamuğa 2 damla damlatılarak cilde sürülür.

Melisa Yağı: Gergin ve stresli bir hayatınız varsa 2-3 damla melisa yağı ile alnınıza yapılan bir masaj size çok iyi gelecektir. Ayrıca banyo suyunuza da bu yağdan katabilirsiniz.

Papatya Yağı: Ağrı kesici ve hassasiyeti giderici etkisi ile bilinir. Ufak yaralanmalarda ve güneş yanıklarında cilde masaj yapılarak kullanılabilir.