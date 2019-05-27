Dengeli ve sağlıklı beslenme için günlük gereksinimiz olan kalorinin yüzde 25-35’ini karşılayacak miktarda yağ almalıyız. Genel olarak katı yağlar sıvı yağlara göre zararlı denebilir. Peki hangi yağları tüketmeliyiz?

Her bir gram yağda 9 kalori bulunur. Yağlar, yağ asitlerinden oluşurlar. Doymuş yağ asitleri ile tekli doymamış yağ asitleri vücudumuz tarafından sentez edilirler. Ancak vücudumuzda çoklu doymamış yağ asitlerinin (omega-6 ve omega-3) sentezi gerçekleşememektedir. Çoklu doymamış yağ asitleri, elzem olmaları açısından büyük önem taşırlar. Bu yağ asitlerinin mutlaka besinlerle dışarıdan alınması gerekir.

Doymuş yağ asidi nedir?: Hayvansal kaynaklı besinlerden kırmızı et, tavuk, tereyağı ile bitkisel besinlerden hindistan cevizi yağı doymuş yağlardan zengindir, oda ısısında katı halde bulunurlar. Kolesterol seviyelerini yükseltirler. Zararlı olan yağlar doymuş yağ asitleri tereyağı, kuyruk yağı, margarinde bulunur.

Doymamış yağ asidi nedir?: Doymamış yağlar vücudun gereksinim duyduğu zorunlu yağ asitlerinin en iyi kaynaklarıdır. Oda sıcaklığında sıvı haldedirler ve büyük çoğunluğu bitkisel kaynaklıdır. Tekli doymamış yağ asitlerinden zengin yağlar oda sıcaklığında sıvı formundadır. Fındık, zeytinyağı ve kanola bu yağ asitlerinden zengindir. Çoklu doymamış yağ asitlerinden zengin yağlar oda sıcaklığında yumuşak veya sıvı formdadır. Mısır, ayçiçeği, soya yağlarının çoklu doymamış yağ asidi içerikleri yüksektir.

Dışarıdan almamız gereken Omega 3 yağları, balık yağı, yağlı balıklar, ceviz ve keten yağında bulunur. Omega 6 yağları ise, ayçiçeği, susam yağı, pamuk yağı ve mısır yağında bulunur.

Günlük beslenmede yağ miktarını azaltacak öneriler



* Yiyecekleri ızgarada, fırında, buharda pişirin: Yağda kızarmış yiyeceklerden uzak durun.

* Sebze ve etleri hazırlarken, yağlı soslar, margarin yerine çeşitli otlar ve baharatlarla tatlandırın.

* Çiğ krema yerine evde yaptığınız yoğurdu tercih edin.

* Et ve kıyma kullandığınız yemeklere ekstra yağ eklemeyin.

* Yağsız eti tercih edin.