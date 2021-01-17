Hangi yasağın uygulanacağı merak konusu oldu…

Bahadır Ayna-Haber Kıbrıs

Ülkede yerel vakaların ciddi artış göstermesinin ardından dün akşam önce Bakanlar Kurulu’nun “kısmi kapanma” kararı alması, ardından birkaç saat sonra ise Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “genel kapanma” ilan etmesi akıllarda ciddi karışıklığa neden oldu. Vatandaşlar hükümetin kararlarına mı yoksa komitenin kararlarına mı uyacağı konusunda “ne yapacağını bilemez” durumda.

Kimse “kısmi kapanma” mı yoksa “genel kapanma” kararının mı uygulanacağını tam anlamıyla bilmezken, Haber Kıbrıs konunun akşam saatlerinde netleşeceğini öğrendi.

Üst kurulun aldığı tedbirlerin Resmi Gazete’de yayınlanmasından önce, konuyu bugün önce müsteşarların ele alacağı, ardından da bakanlar kurulunun konuyla ilgili toplanacağı iddia edildi.

Öte yandan bu sabah SİM TV’ye açıklama yapan Ombudsman Emine Dizdarlı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararının geçerli olduğunu açıkladı. Dizdarlı, kararların resmi gazetede yayımlanmamasının geçersiz olduğunu göstermediğini kaydetti.

Saner ne demişti?

Başbakan Ersan Saner dün akşam Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ülkede yereler vakaların 30 bandına çıktığına işaret ederek 17 Ocak’tan 25 Ocak’a kadar saat 22.00 – 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söylemişti.

Saner, okulların açılması konusunu 22 Ocak’ta yeniden değerlendirileceğini ifade etmişti.

Üst kuruldan tam kapanma kararı…

Başbakan Ersan Saner’in “kısmı sokağa çıkma yasağı” açıklamasının ardından Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, 18 Ocak-31 Ocak arasında tam “kapanma kararı” aldığını açıkladı.

Üst kurulun kararına göre kamuda bazı kurumların yanı sıra özel sektörde eczane, benzin istasyonu, fırın ve marketlerin açık kalacağı ifade edildi.

Öte yandan okulların yarıyıl tatilinin ise 31 Ocak’a kadar uzatılması kararı alındı.

Kimse hangisi geçerli bilmiyor…

Dün gece alınan bu iki kararın ardından vatandaşlar adeta ikiye bölünmüş durumda.

Kimse hangi kararın geçerli olduğunu bilmezken birçok vatandaş sosyal medyada üzerinden, "hangisine uyacağız?" diye sorguluyor.

Öte yandan bu durumun ciddi bir krize neden olacağı yorumları yapılırken hükümetin nasıl bir tavır alacağı merak ediliyor.

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17/01/2021 11:00