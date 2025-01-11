Hangi yaştan sonra kanser riski azalır? Sonuçlar şaşırttı

Yıllar içerisinde biriken genetik mutasyonlar nedeniyle 60'lı ve 70'li yaşlarda kanser riski artıyor ancak 80 yaşından sonra bu riskin azalması, bilim dünyasında oldukça şaşırtıcı bir bulgu olarak kabul ediliyor.

Fareler üzerinde akciğer kanserini inceleyen bilim insanları, alveolar tip 2 (AT2) kök hücrelerinin davranışlarını gözlemledi. Çalışmada, yaşlanan farelerde NUPR1 adlı proteinin seviyelerinin arttığı görüldü. Bu protein, hücrelerin demir eksikliği yaşıyormuş gibi davranmasına yol açarak, kanserli ve sağlıklı tümörlerin büyümesini kısıtlıyor.

Kanser biyoloğu Xueqian Zhuang, "Yaşlanan hücrelerde aslında daha fazla demir bulunuyor ancak henüz tam olarak anlayamadığımız nedenlerle, bu hücreler yeterli demire sahip olmadıkları hissine kapılıyor. Sonuç olarak, yaşlanan hücrelerin yenilenme yetenekleri ve kanserin kontrolsüz büyümesi de azalıyor" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları fare deneylerinden elde ettikleri sonuçların, insan hücrelerinde de geçerli olduğunu keşfetti. NUPR1 seviyelerinin yüksek olması, hücrelere sunulan demir miktarını azaltıyor. NUPR1'in yapay olarak azaltılması veya demirin arttırılması, hücrelerin büyüme kapasitesini tekrar yükseltiyor.

Kanser biyoloğu Tuomas Tammela, "Verilerimiz, kanserin önlenmesinde genç yaşta meydana gelen faktörlerin, daha sonra ortaya çıkanlardan çok daha tehlikeli olabileceğini gösteriyor. Bu nedenle gençlerin sigara içmekten, bronzlaşmaktan ve diğer kanserojen maddelerden korunması çok daha kritik olabilir" uyarısında bulundu.33333333333