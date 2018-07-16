Hangi yaz meyveleri kilo vermeyi kolaylaştırıyor?

Yaz mevsiminde en çok tüketilen meyvelerden olan karpuzu özellikle diyet planları olanlara tavsiye ettiğini belirten Diyetisyen Handenur Uzun, “Karpuzun yüzde 90’ı sudan oluşur ve 100 gramlık servis sadece 30 kalori içerir. Düşük kalorili tatlı olmasına rağmen vücutta yağ yakımına yardımcı olan arjinin adı verilen özel bir amino asitle doludur. Yaz mevsiminde yaygın olan karpuz, bu dönemdeki su ihtiyacınızı karşılama konusunda lezzetli bir alternatif olmasının yanı sıra zararlı atıştırmalıklardan uzaklaşmanızı da sağlayacak iyi bir alternatiftir” diyerek yazın bol bol karpuz tüketilebileceğini söyledi.



ARMUT TOKLUK HİSSİ VERİYOR



Armut ve elma tüketmenin önemine değinen ve lif açısından zengin olan armutun sindirim sistemi için gerekli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Uzun, “Armut yediğinizde daha uzun süre tokluk hissedersiniz. Kilo kaybının yanı sıra C vitamini açısından zengindir, kolesterolü düşürür ve Tip 2 diyabet riskini azaltır. Elma ise her mevsim yapılan diyetlerin vazgeçilmez ara öğünlerinden biridir. Bir orta boy elma yaklaşık 50 kaloridir. Herhangi bir yağ veya sodyum içermez. Elma kabızlık sıkıntısının giderilmesine de yardımcı olabilir ve bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Vücudun nemini artırır, su ihtiyacını karşılar ve daha uzun süreli tokluk sağlar” diye konuştu.



DOMATES DE BİR MEYVEDİR



Ülkemizde domatesin sebze olarak görüldüğünü ve daha çok yemek ve salatalarda tüketildiğini belirten Uzun, “Aslında domates de bir meyvedir. Diyet yapanlara tavsiye ederiz. Lezzetinin yanı sıra, antioksidanlarla doludur ve su tutmayı azaltır. Zengin likopen kaynağı olan domates antioksidan moleküller sayesinde hem fit tutar hem de yiyeni kanserden korur. Günümüzde pek çok kişinin en önemli sağlık sorunlarından birisi aşırı kiloları. Hekime gidip kararlı bir şekilde diyetisyeninizin önerilerine uyarsanız aşırı kilolarınızdan kurtulursunuz” dedi.



Uzmanlar, tüm gıdalardan olduğu gibi meyvelerden de yarar sağlamak için tüketim miktarına dikkat etmek gerektiğini, fazla meyve tüketiminin de yarar yerine zarar verebildiğine dikkat çekiyor.