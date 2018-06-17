Hangi yaz meyvesinde hangi vitamin var?
Yaz meyvelerinin her birinin vücuda ayrı bir faydası var. Farklı mineral ve vitaminleri alabilmek için miktarını aşmamak şartıyla meyve tüketilmesini öneren Diyetisyen Serap Güzel, 1 porsiyon meyvenin pratik olarak avuca sığacak kadar olması gerektiğini belirtiyor.
17/06/2018
Her meyvenin içinde farklı mineral ve vitamin olduğunu bu nedenle meyve tüketiminde çeşitliliğe önem vermek gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Serap Güzel, yaz meyvelerinin faydaları hakkında şu silgileri veriyor:
KARPUZ: Yazın en gözde meyvesidir. Bol su içerir, likopen ve beta-karotenden zengindir. Kolesterol ve prostat kanseri için önleyicidir ve damarlarda kan akımını hızlandırır.
ÇİLEK: En önemli antoksidanlardan C vitamini içerir ve vücut hücrelerini hasara karşı korur. Dolayısıyla kanser ve kalp hastalıkları gibi hastalıklara karşı koruyucudur, cildin yine yenilenmesinde C vitamini çok önemlidir.
KAYISI: Sarı meyveler A vitamini ve beta-karotenden zengindir. Bunun dışında C vitamini, potasyum ve bol lif içerir. Göz ve kalp sağlığı için önemlidir, ayrıca boşaltım sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.
KİRAZ: “Kiraz yersen kiraz sapına dönersin” diye boşuna dememişler. Kiraz C vitamini ve bol potasyum içerir. Potasyumu yüksek olduğundan vücutta fazla biriken suyu atmaya yardımcıdır. İçinde buluna kuarsetin kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, kolesterol düşürücüdür.
TAZE ÜZÜM: Yüzyıllar öncesinden beri en kıymetli meyvelerdendir. Tazesi, kurusu, pekmezi her şekliyle birçok faydası vardır. Bol lif, C vitamini ve potasyum içerir. Üzüm çekirdeği zaten bilinen bir antioksidandır. Üzüm kabuğundaki resveratrol ise C ve E vitamininden bile güçlü antioksidandır ve kansere karşı koruyucudur.