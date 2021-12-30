Hangi yollar trafiğe kapalı?
30/12/2021
Polis Basın Subaylığı’ndan şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa’da oluşan su baskınlarından ötürü trafik akışına kapatılan güzergahlara ilişkin açıklama yaptı.
Polis Basın Subaylığı’ndan şiddetli yağış nedeniyle Lefkoşa’da oluşan su baskınlarından ötürü trafik akışına kapatılan güzergahlara ilişkin bir açıklama yapıldı.
Trafik akışına kapanan yollar şöyle:
Ortaköy Lemar Işıkları ile Hastane Çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatıldı.
Ortaköy Hastane Çemberinden Gönyeli Belediye bulvarına bağlanan (Etik ve Başkent Hastanesi yolu) yol trafik akışına kapatıldı.
Gönyeli Belediye Bulvarı; Mirage Restoran ile Çağaloğlu Petrol Trafik Işıkları arasındaki güzergah trafik akışına kapatıldı.
Hastane çemberinden Göçmenköy itikametine giden yol (Lefkoşa Acil Durum Hastanesi önü) trafik akışına kapatıldı.
Gönyeli Çemberi ile Devlet Hastanesi yönüne giden güzergah trafik akışına kapatıldı.
“GEREKMEDİKÇE TRAFİĞE ÇIKMAYIN” UYARISI
Polis, su baskınları ve kapanan yollar nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığının daha fazla oluşmaması adına sürücülerin gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları yönünde uyardı.