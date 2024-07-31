Haniye suikastının detayları ortaya çıkmaya başladı!

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye çıkarırken bu sabah Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürüldüğü duyuruldu. Hamas suikastın 'cevapsız kalmayacağını' duyururken İsrail Ordusu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. İsrail Kültür Mirası Bakanı Amichay Eliyahu ise Hamas liderinin öldürülmesinin "dünyayı biraz daha iyi hale getirdiğini" söyledi.

Türkiye'den ilk tepki

Dışişleri Bakanlığı: Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz

Beyaz Saray'dan ilk açıklama

Beyaz Saray, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördüklerini bildirdi.CNN'de yer alan ismi belirtilmeyen Beyaz Saray yetkilisinin açıklamasında, " İsmail Heniyye'nin İran'da öldürüldüğüne ilişkin haberleri gördük." ifadesi kullanıldı.Yetkilinin konuyla ilgili detaylı bilgi vermediği aktarıldı.

Detaylar ortaya çıkmaya başladı: Gece 02:00 civarında öldürüldü

Washington Arap Merkezi'nin kıdemli araştırmacısı ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin araştırmacılarından Rami Khouri Al Jazeera'ya yaptığı açıklamada Hamas ve Hizbullah liderlerini suikastla öldürmenin uzun zamandır bilinen bir İsrail'in stratejisi olduğunu belirtti.



Suikastın nasıl gerçekleştiği henüz bilinmyor.İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Haniye'nin, korumalarından biriyle birlikte Tahran'daki evinde öldürüldüğü belirtilirken, Suudi Arabistan'ın El-Arabiya gazetesi ise Haniye'nin çarşamba sabahı saat 02.00 civarında öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu yorum yapmaktan kaçınıyor

İsrail ordusu, Hamas lideri İsmail Haniye’ye yönelik İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen saldırıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirinin telefonla ulaştığı İsrail Ordu Sözcülüğü Birimi yetkilisi, “Haniye’nin Tahran’da düzenlenen İsrail saldırısında öldürüldüğünü doğruluyor musunuz?” yönündeki soruya, “Bu konuda yorum yapmıyoruz.” şeklinde cevap verdi.

Hamas: cevapsız kalmayacak

AFP haber ajansının geçtiği bilgilere göre, Hamas liderin öldürülmesinin 'cevapsız kalmayacağını' duyurdu. Hamas'ın üst düzey yetkilisi Musa Ebu Marzuk, yaptığı açıklamada, "Lider İsmail Haniye'nin öldürülmesi korkakça bir eylemdir ve cevapsız kalmayacaktır." dedi.

İsrail'den ilk tepki

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini memnuniyetle karşıladı.



Eliyahu, sosyal medya hesabından Heniyye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu.



Heniyye suikastının barış getireceğini iddia eden Eliyahu, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek." ifadesini kullandı.



Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine hakaret ederek, "Artık hayali barış/teslimiyet anlaşmaları yok." yorumunda bulundu.

İsmail Haniye kimdir? Neden İran'daydı?

1962 yılında Filistin'deki mülteci kamplarından birinde doğdu. Genç yaştan itibaren Filistin davasına dahil oldu.İsrail, Haniye’ye 1989 yılındaki ilk Filistin ayaklanması sırasında üç yıl hapis cezası verdi.1992 yılında hapisten çıkan Haniye ardından İsrail ile Lübnan arasındaki sahipsiz topraklara sürüldü. Yanında birçok Hamas lideri de bulunuyordu. Sürgün sonrası Gazze’ye geri döndü. 1997 yılında Hamas’ın ruhani liderinin ofisinin yönetimine getirildi ve pozisyonunu güçlendirdi. Haniye 2006 yılında, Hamas’ın seçim zaferi sonrasında, Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas tarafından başbakanlığa getirildi.



Ancak bir yıl sonra, El Fetih ile Hamas arasında Gazze’de yaşanan ve bir hafta süren kanlı güç savaşının sonunda görevden alındı.Haniye görevden almayı "anayasaya aykırı olduğunu" savunarak kabul etmedi ve hükümetinin "Filistin halkına karşı olan ulusal sorumluluklarından vazgeçmeyeceğini" söyleyerek Gazze’yi yönetmeye devam etti.Haniye, 6 Mayıs 2017'de İslami Direniş Hareketi Şura Konseyi tarafından Halid Mişal'in yerine Hamas'ın siyasi büro başkanı seçildi.Bu, grubun yapısındaki en yüksek pozisyon olarak kabul ediliyor.Haniye kısa bir süre sonra Hamas'ın "diplomatik" bir karargahının bulunduğu ve önceki krizlerde İsrail ile bazı müzakerelerin yürütüldüğü Katar'a sürgüne gitti.Grubu uzaktan yönetmesine rağmen Haniye, Gazze'de Hamas'ın diğer liderlerinden ve kurucularından destek aldı.



3 OĞLU VE 4 TORUNU ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



İsrail ordusu, 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısıyla Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu aracı vurmuştu.Saldırıda 3 oğlu ve 4 torununu kaybeden Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini" söylemişti.Haniye'nin, İsrail ordusunun Ramazan Bayramı'nda düzenlediği saldırıda yaralanan torunu Melek Haniye de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.İsrail basınına göre, "Haniye'nin oğullarına düzenlenen suikast, İsrail ordusu ve istihbaratının işbirliğiyle" gerçekleştirilmişti.



NEDEN İRAN'DAYDI?



İsmail Haniye dün Tahran'da İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.