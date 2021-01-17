Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı ve toplumda ikilem yaşandığı kısmı ve tam sokağa çıkma yasağıyla ilgili korona virüs kararlarının ardından hukukçular görüşlerini açıkladı.

Avukat Feyzi Hansel, sokağa çıkma yasağı konusunda tek yetkilinin bakanlar kurulu olduğunu söyledi.

Feyzi Hansel, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların resmi gazetede yayınlanmadığına ve kararların şu an için yok hükmünde olduğuna işaret ederek, “Yasanın 36’ncı maddesine göre alınan kararların resmi gazetede yayınlanması gerekir. Yayınlanmadığına göre yürürlüğe girmedi” dedi.

Sürecin en başından beri hukukçulara danışılmadığını anlatan Hansel, “Bir kişinin Karantinaya alınması için mahkeme kararı gerekir. Olağanüstü bir durum vardı diye ses çıkarılmadı ancak geçen zamanda bu konuda düzenleme yapılmadı” dedi.

Ülkede salgının önlenmesi için çalışma yapılmasını ve gerekirse kapanılması gerektiğini savunan Hansel, “Gönül isterdi ki kapanmanın ardından bakanlar kurulunda ekonominin nasıl yönetileceği konuşulmasıydı ancak şu an hukuki durum konuşuluyor” diye konuştu.

Hansel, özel sektörün zaten zor durumda olduğunu ve gerekli önlemler alınmadan faaliyetlerine ara verilmesiyle daha da mağdur olacaklarını kaydetti.

Bu habere tepkiniz:



17/01/2021 14:09