Hansi Flick görevden alındı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Hansi Flick görevden alındı. Flick yönetimindeki Almanya hazırlık maçında Japonya'ya 4-1 mağlup olmuştu.

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11/09/2023

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Hansi Flick görevden alındı

Federasyondan yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, Alman teknik direktör Flick, yardımcıları Marcus Sorg ve Danny Röhl'ün sözleşmelerinin feshedildiği belirtildi.

Almanya ile Fransa arasında 12 Eylül Salı günü oynanacak hazırlık maçında takımı Rudi Völler, Hannes Wolf ve Sandro Wagner'in geçici olarak çalıştıracağı da ifade edildi.

Almanya, son dönemde çıktığı 5 maçın 4'ünü kaybederken, diğerinden ise beraberlikle ayrıldı. Belçika'ya 3-2, Polonya'ya 1-0, Kolombiya'ya 2-0, Japonya'ya 4-1 yenilen Almanya, Ukrayna ile 3-3 berabere kalmıştı.

11/09/2023 10:30
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TAGS: Hansi Flick, haber, kktc
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