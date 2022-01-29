Hantal devlet, aylar sonra nihayet Sınırüstü Bakımevi’ni görebildi

Nihayet devlet yetkilileri, Sınırüstü Bakımevi’ndeki felaket durumu görebildi…

Aylardır buradan şikayetler geliyor, evet abartmıyorum aylardır…

Aylardır ne cumhurbaşkanı ne başbakan ne sağlık bakanı ne çalışma ve sosyal güvenlik bakanı ne içişleri bakanı ne de ilgili daireler ilgilendi Sınırüstü Bakımevi ile…

Hiçbiri ama hiçbiri kılını kıpırdatmadı… İnsanın “günaydın, iyi de uyandınız” diyesi geliyor gerçekten…

Seçim öncesinden, hem de çok öncesinden beridir Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Sınırüstü Bakımevi’neki sorunları gündeme getiriyor. Hem de bir- iki defa değil, defalarca gündeme getirdiler.

Basın açıklaması yaptılar, sosyal medya paylaşımında bulundular, yetmedi televizyon kanallarına çıkıp konuştular, bakanlık bakanlık, daire daire gezdiler sorunları anlattılar. Olmadı, olmadı olmadı…

Hatta daha da gerilere gidecek olursak, 2019’da da bu bakımevinde sorunlar vardı, o zaman da tavanı akıtıyordu, Kasım 2019’da Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin bulduğu parayla orası tamir edilmişti ve dönemin başbakanı bu bakımeviyle ve diğer bakımevleriyle ilgilenecek bir de komite kurulması talimatı vermişti… Komite iki kez toplantı yapmış, sonra da dağılmış, kapanmış gitmiş… Yani göstermelik bir girişimin arkası gelmemiş…

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği orada, “yaşlıların akşam saat 17.00’den ertesi gün sabah saat 08:00’e kadar tek başlarına bırakıldığını, onları yatıran, temel ihtiyaçlarını gideren, ilaçlarını veren hiç kimsenin olmadığını”, “yaşlılara özellikle geceleri yetersiz, az miktarda yemek verildiğini”, “şeker ve tansiyon hastaları olduğu halde bakımevinde tek tip yemek çıktığını”, “bakımevinde ciddi bir hijyen sorunu olduğunu”, “tavanın akıttığını, yeterli sayıda duş ve tuvalet bulunmadığını”, “özel bir vakıfa ait olan ve yıllardır yönetim sorunu yaşayan bu bakımevinin hem sağlıksız ve yıkılmak üzere olan bir binası olduğunu hem de yetersiz personelle çalıştırıldığını”, “bir süre önce orada bulunan yaşlıların uyuz hastalığına yakalandığını”, “bakımeviyle ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Ekim 2021’de rapor tuttuğunu ama bazı tespitlere rağmen hiçbir şey yapılmadığını”, “korunmaya muhtaç yaşlıların perişan edildiğini”, “bakımevinde tam bir insan hakkı ihlali yaşandığını”, “bakımevi yöneticisine ulaşmanın mümkün olmadığını, bazen bir hafta boyunca ulaşılamaz olduğunu” aylardır defa defa kamuoyu ile paylaştı…

Evet bunlar aylardır yaşanan sorunlar. Haber Kıbrıs olarak defalarca bu haberleri yaptık.

Son bir haftadır bu haberleri daha da artırdık, Hüseyin Ekmekçi arkadaşımız neredeyse her sabah programında bu konuyu gündeme getirdi.

Vatandaşların bakımeviyle ilgili sosyal medya paylaşımlarını, şikayetlerini de yansıttık.

Medyadan diğer arkadaşlarımız da duyarlı davrandı.

Evrensel Hasta Hakları Derneği de dün Sağlık Bakanlığı önünde bu konuda eylem yaptı.

Hantal ve duyarsız devlet yapısına ve devlet yöneticilerine sahibiz maalesef…

Nihayet, en sonunda ülke yöneticileri Sınırüstü Bakımevini görebildi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bakımevini ziyaret edince, ilgili ne kadar bakanlık ve kurum varsa açıklama yaptı, nihayet tedbirler alınıyor.

Orasıyla ilgili bir yetki karmaşası varmış, o nedenle böyle olmuş… Yetki karmaşası yok bence, “ilgisizlik” var.

Bakın işte, oraya Başbakan Sucuoğlu gidince soruna el atıldıysa, yani atılabiliyorsa, demek ki bunca zaman birileri ilgilenseydi, sorun çözülebilirmiş...

Başbakan Sucuoğlu, hassasiyet gösterdi oraya kadar gitti ama gitmesine bile gerek kalmadan yetkili makamlar bu sorunu çözebilirdi.

Bu arada Sucuoğlu’nun devlet adına özeleştiri yapmasını, devletin kusurlu olduğunu kabul ederek, “devlet bir hata yaptı, burayı göz ardı etti” demesini olumlu buldum.

Bu türlü özeleştirilere alışkın değiliz, genellikle biz suçun başkasına atılmasına alıştık…

Umarım bugünkü ilgi hiç azalmadan hem Sınırüstü Bakımevi’ne hem de tüm bakımevlerine gösterilir. Umarım yine göstermelik bir ilgiyle kalmaz buraları.

Ülkemizde bakımevleri var ama bir “Bakımevi Yasası” yok, umarım bakımevi yasası da yapılır.

Uzun zamandır gündemde olan bu yasayla ilgili de Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği büyük çaba sarf etti, çalmadık kapı bırakmadı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Sınırüstü Bakımevi’yle ilgili hassasiyet göstermiş, yapılması gerekenlerin yapılmasını salık vermiş, girişimde bulunmuş.

Elbette bu iş cumhurbaşkanının yapacağı ya da bakacağı bir iş değil ama mademki Sayın Tatar iç konulara da eğilecek, keşke daha önce bu haberler medyada yer alırken devreye girseydi ve bu iş bu kadar uzamasaydı.

Covid-19 salgını sürecinde bakımevlerinde yer alan yaşlıların virüse yakalanıp, yaşamını yitirdiğine, bakımevlerine yeterli ilgi gösterilmediği için oralardaki insanların ne yapacağını bilemediğine tanık olduk. Maalesef genel bir ihmal var…

Bakımevinden Acil Durum Hastanesi’ne getirilmek istenen ama yatalak olan bazı hastaların buraya alınmadığı, başka bir çare düşünülmediği haberleri de medyada yer aldı.

Yani bu konu ne bugünün konusudur ne de sorun göründüğü kadardır, sorun yılların sorunudur, sorun büyük sorundur.

Devlete kızıyoruz ya, bir çift sözüm de bu bakımevinde annesi- babası, yakını olanlara…

Tamam insan mecbur kalır, anasını, babasını bakımevine yerleştirir, bunu anlarım ama hiç mi bakmaz neler olduğuna, orada nasıl bakıldığına?

Kötü şartları görür de olay çıkamaz mı, toplanıp da bakanlığın kapısına dayanmaz mı? Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği’nin ayladır bu konudaki çabasına destek olmaz mı?

Bizi büyüten bu günlere getiren analarımıza, babalarımıza, büyüklerimize hem devlet hem de bireyler olarak bu kadar vefasız olmamalıyız. Bu vefasızlık böyle gider, bir tür geleneğe dönüşürse gelecekte biz de yaşlandığımızda o bakımevlerinde kötü şartlarda ilgi bekler hale gelebiliriz, “etme bulma misali” değil mi?

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29/01/2022 21:15