Hareket bozuklukları ‘beyin pili’yle tedavi ediliyor

Türkiye’de 15 merkezde yapılan, Mersin-Diyarbakır arasındaki bölgede ise kamu hastaneleri arasında sadece Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olan uygulama, uygun olan hastalara ve SGK kapsamında ücret talep edilmeden yapılıyor. Beyin pilleri, şarjlı olanlarda 25 yıl, şarjsız olanlarda 5 yıl çalışıyor ve hastanın yaşam kalitesine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Ömrü dolan pil, yenisiyle değiştiriliyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Melih Çekinmez’in verdiği bilgiye göre, hastalar öncelikle hastanenin ‘Hareket Bozuklukları Polikliniği’ne başvuruyor. Yapılan muayene ve tetkiklerle güncel olarak hastanın uyguladığı ilaç ve tedavilerinin yeterliliği ve uygunluğu gözden geçirilip, daha sonra hastaların nöropsikiyatrik testleri yapılıyor.

Psikiyatri uzmanları tarafından psikolojik bir sorun olup olmadığı değerlendiriliyor. İlaçla kontrol altına alınamayan hasta grubunda beyin ve sinir cerrahisi uzmanları devreye giriyor ve pil takılması konusunu değerlendiriyor. Tüm uzmanlar bir araya gelip pil uygunluğu kararı veriyor. Ameliyat sırasında hasta uyanık oluyor Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Çekinmez, uygunluk kararının ardından beyin pilinin takıldığını belirterek, operasyonun 2 - 2,5 saat sürdüğünü söyledi. Hastanın ameliyat sırasında uyanık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Melih Çekinmez, “Ameliyat esnasında hastaların el hareketi, bilinç durumu ve nörolojik muayenelerini nörologlarımızla birlikte yapıyoruz. Hastayla konuşarak ameliyatı yapıyoruz. Ameliyattan 2 gün sonra hasta evine gidiyor.

Pil yerleştirildikten 1 hafta sonra pil açılımı ve ayarlarını yapıyoruz. Verdiğimiz ilaç tedavisi ve pil sayesinde, hastayı en iyi nörolojik duruma getiriyoruz. Hastalarımız kendi hayatlarını kendileri idame ettirir hale getirebiliyoruz. Hastalarımız arasında, titremeleri nedeniyle ‘20 yıldır kendi hayatını tek başına idare ettiremiyorken, beyin pili sonrası günlük hayatlarını yardımsız sürdürebilenler, kendi kendine tuvaletine gidebilen, günlük işlerine geri dönebilenler var” dedi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Hareket Bozuklukları Grubu kurduklarını belirten Prof. Dr. Melih Çekinmez grup hakkında şu bilgileri verdi: “Grubumuzda, benim koordinatörlüğümde Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Gökhan Çavuş ve Doç. Dr. Emre Bilgin, Nöroloji Bölümünden Uzm. Dr. Miray Erdem, Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Selim Polat ve nöropsikolog Fatih Yaldız, Anestezi Bölümünden Uzm. Dr. Ümit Kara ve Uzm. Dr. Barış Arslan görev yapıyor. Ayrıca Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Bölümünden hareket bozukluğu hastalıkları ile ilgilenen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Meltem Demirkıran ve Uzm. Dr. Mehmet Balal da görevlendirmeyle hastanemize gelerek çalışmalarımıza yardım ve destekte bulunuyorlar.

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27/08/2022 11:21