Hareket ve enerji onların parolası

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18/10/2022

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Hareket ve enerji onların parolası

Sabırlı insanlar daha sakindir. Ancak bazı burçlar vardır ki sabırsızdırlar. Beklemeyi ve bekletilmeyi hiç sevmezler. Hayatta hep akış içerisinde olmak isterler. Peki en sabırsız 3 burç hangisi? İşte yanıtı...

Sabreden Derviş'in ne yaptığı bir muamma ancak bu burçlar hiç sabretmezler. Onlar hızlı olan şeylerden etkilenirler. Sabrı zaman kaybı olarak görürler. Peki en sabırsız 3 burç hangisi? İşte yanıtı...

EN SABIRSIZ 3 BURÇ

KOÇ

Zodyağın ilk burcudur. Liderdir. Ona bekle demek işkence etmek demektir. Kimseyi beklemez. Zamana bırakmaz. Olay yerini anında terk eder.

AKREP

Kendi işini kendi halletmesinin nedeni sabırsızlığıdır. Sadece kendine tahammül edebiliyor. Ve bekletilmekten nefret ediyor.

YAY

 Gezgin ve cana yakın Yayların beklemekle işi olmaz. Her zaman b planları vardır. Onları bir şeye mecbur kılamazsınız.

18/10/2022 20:19
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TAGS: Hareket ve enerji onların parolası
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