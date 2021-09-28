Çocuklara Yönelik Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı Eğitimi Düzenleniyor

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28/09/2021

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Çocuklara Yönelik Trafikte Güvenli Bisiklet Kullanımı Eğitimi Düzenleniyor

 AB Bilgi Merkezi ile Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğinde, perşembe günü çocuklara yönelik güvenli bisiklet eğitimi düzenleniyor.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği tarafından verilen bilgiye göre, “Hareket Edelim! Sağlıklı kalalım!” sloganıyla Hareketlilik Haftası kapsamında yapılacak bisiklet eğitimi, dernek eğitmenleri tarafından verilecek.
Trafik Eğitim Parkı’nda, saat 17.30’da başlayacak eğitime, iki tekerlekli bisiklet kullanabilen 6-11 yaş arası çocukların katılabileceği ve eğitimi tamamlayanlara sertifika verileceği kaydedildi.
Katılımcıların, https://bit.ly/3u0Elqd linkinden kayıt formunu doldurması gerekiyor.

28/09/2021 16:49
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TAGS: Hareketlilik Haftası, haber
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