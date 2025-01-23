Hareketsiz çalışma uyku sağlığını tehdit ediyor

Hareketsiz yaşam tarzı, yalnızca fiziksel değil, uyku sağlığını da ciddi şekilde etkileyebilir. Yeni bir araştırma, iş yerinde uzun saatler boyunca hareketsiz kalanların, uyku bozuklukları yaşama ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Hareketsiz çalışma düzeninin, modern çağın sağlık problemlerinden biri olan uykusuzluk üzerindeki etkileri gün yüzüne çıktı. ABD’de 10 yıl boyunca 1.000’den fazla çalışan üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, masa başında çalışanların uyku sorunları yaşama riski yüzde 37 oranında artış gösteriyor. Araştırma, özellikle akşam vardiyasında çalışanların, uyku düzenlerinde ciddi bozulmalar yaşadığını ve çoğunun kaybettikleri uyku saatlerini telafi etmekte güçlük çektiğini ortaya koydu.

Vardiyalı çalışanlar arasında uyku bozukluğu yaygın bir sorun. Araştırmada, gece vardiyasında çalışanların, bozulan sirkadiyen ritimleri nedeniyle "telafi uyuyanlar" grubuna girme olasılıklarının %66 daha fazla olduğu tespit edildi. Bu kişilerin bir kısmı hafta sonları veya şekerlemelerle uyku kayıplarını kapatmaya çalışsa da, uykusuzluk belirtileri 10 yıl boyunca devam edebiliyor.

Araştırmanın bir diğer çarpıcı sonucu ise uyku bozukluklarının yalnızca yorgunlukla sınırlı kalmaması. Uykusuzluk çeken bireylerde diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve depresyon gibi sağlık sorunlarının görülme oranı %72 ile %188 arasında değişen oranlarda daha yüksek. Uzmanlara göre bu durum, uzun vadede bireylerin hem sağlık hem de iş hayatını olumsuz etkileyebiliyor.

Teknolojinin rolü tartışılıyor

Araştırma, teknoloji kullanımının uyku üzerindeki etkilerini de inceledi. Ekranlardan yayılan mavi ışığın uyku düzenini bozabileceği bilinse de, araştırmacılar teknolojinin bazı durumlarda çalışan verimliliğini artırarak bu etkileri dengeleyebileceğini belirtiyor. Ancak bu durum her birey için geçerli değil; bu nedenle ekran kullanımını sınırlandırmak hala önemini koruyor.

Daha fazla hareket daha fazla uyku

Araştırmacılar, hareketsiz çalışan kişilere gün içinde daha aktif olmalarını öneriyor. Asansör yerine merdiven kullanmak, kısa yürüyüşler yapmak ve düzenli molalar vermek, uyku kalitesini artırmada etkili olabiliyor. Gece vardiyasında çalışanların ise sirkadiyen ritimlerini düzenleyebilmek için doğal gün ışığına daha fazla maruz kalması gerektiği vurgulanıyor.

Hareketsiz yaşam tarzının yalnızca fiziksel değil, uyku sağlığı üzerinde de ciddi etkileri olduğunu belirten uzmanlar, düzenli fiziksel aktivitenin uyku bozukluklarını azaltmada önemli bir rol oynadığını söylüyor. Sağlıklı bir uyku düzeni, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı korumanın temel taşlarından biri olmaya devam ediyor.