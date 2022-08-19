Harika Avcı hakkında bomba iddia! 5 bin TL emekli maaşını kabul etmeyince...

Yeşilçam'ın güzel isimlerinden Harika Avcı son zamanlarda hakkında çıkan haberlere isyan etmişti. Sık sık maddi olarak zorluklar yaşadığı konuşulan Harika Avcı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 'Umudum Olur musun Derneği' tarafından yapılan açıklamada Avcı'ya bir dönem yardım edildiği, 5000 TL emekli maaşı için harekete geçildiği ama Avcı'nın bunu kabul etmediği söylendi. İşte Harika Avcı hakkında yapılan açıklama...

Bir döneme damgasını vuran isimlerden olan ve uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Harika Avcı hakkında çıkan “Öldü” haberlerine tepki göstermişti. Sıklıkla zor bir hayat geçirdiği ve borç batağında olduğu söylenen Avcı hakkında şimdi ise farklı bir iddia ortaya atıldı.

Umudum Olur musun Derneği, Harika Avcı'ya zor günlerinde dernek olarak yardımcı olduklarını belirterek magazinsortie'ye açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu iddialar ortaya atıldı:

Harika Avcı, Kayışdağı civarında Ağabeyi Ahmet Önengil ile birlikte bodrum katta, çok kötü bir yerde kalıyordu. Kendisini ve abisini Bakırköy sahilde deniz gören bir binaya taşıdık. Kirasını ödeyerek dernek olarak yardımcı olduk. Ağabeyinin de sağlık sorunları var yatalak durumda. Kira sözleşmesini de onun üzerine yaptırdı. Kendisiyle de Gaye Hanım diye birisi ilgileniyordu, onunla irtibata geçiyorduk.

Daha önce medyada yer aldığı gibi yurt dışında yaşayan bir hayranı kirasını karşılamadı.

"KİRA YARDIMINI KESTİK"

Dernek bir döneme damga vuran güzelin alkol sorunu olduğunu da iddia etti. Açıklamanın devamında "Harika Hanım'ın alkol sorunu var. İlaçla birlikte aldığında ayakta durmakta zorlandığını, hatta düştüğünü söylediler ekibimden. Biz Harika Avcı'nın iyi bir şekilde yaşam sürmesi için elimizden geleni yaptık. Emekli maaşı bağlanması için görüşmeler yaptık. O zaman devlet desteğiyle 5000 TL emekli maaşı bağlanacaktı, Harika Hanım bunu kabul etmedi duyulur diye. O zaman bizde kira yardımını kestik. Harika Hanım bir ara toparlanmış, kafelere gidip geliyor, dolaşabiliyor iyi durumda dediler. Sonrasında nerede ne durumda bizde bilemiyoruz. Harika Hanım yardım isterse her zaman yardıma hazırız" denildi.

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19/08/2022 14:21