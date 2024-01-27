Harikasın Buse

Buse Savaşkan’ın olimpiyat yürüyüşü devam ediyor. Almanya’nın Wuppertal şehrinde düzenlenen organizasyonda Buse, 1.91’lik derecesi ile üçüncü olurken kariyerinin en iyi derecesini elde etti, 22 yıllık Türkiye rekorunu kırdı

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, başarılarıyla gururlandırmaya devam ediyor. Buse, Almanya’nın Wuppertal şehrinde düzenlenen Wuppertaler Hochsprungmeeting 2024 organizasyonunda elde ettiği 1.91’lik derecesi üçüncü oldu. Buse bu derece ile hem kariyerinin en iyi derecesine imza attı, hem de yüksek atlama branşında salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

En iyi derece, Türkiye rekoru!

Bu yaz Fransa’da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma adına bir süredir KKTC Atletizm Federasyonu ve Başbakanlık desteği ile Portekiz’de Ukraynalı antrenör Gennadi Zuiev ile kampta olan Buse, Avrupa’nın farklı ülkelerinde düzenlenen yarışlarla da olimpiyat kotası almak için çaba sarf ediyor. Geçtiğimiz hafta Fransa’nın Hirson şehrinde düzenlenen salon yarışında 1.85 ile birincilik kürsüsüne çıkan atletimiz, bu kez Almanya’da önemli bir başarı elde etti. Buse, elde ettiği 1.91’lik derece ile üçüncü olurken daha önce 1.89 olan en iyi derecesini 1.91’e taşıdı. Ayrıca 2002 yılında Candeğer Kılıçer’e ait olan 1.90’lık salon Türkiye rekorunun da yeni sahibi olarak gururlandırdı.

Sakallı: Olimpiyat kotasını hak eden sporcuların desteklenmesi şart

Elde edilen başarı ile ilgili olarak açıklama yapan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, Buse ve antrenörü Gennadi Zuiev’i tebrik etti. “Buse bizim kendi öz kaynaklarımızla bugünlere gelen bir sporcumuz ve Kıbrıslı Türk sporculara yatırım yapılırsa neler olabileceğini bir kez daha gördük” diyen Sakallı, “Bu süreçte verilen olimpiyat desteğine karşı olanların bir kez daha düşünmesini istiyorum. Gerçekten olimpiyat kotasına yakın olan sporcuların desteklenmesi şart. Bunun her hükümet döneminde yapılması gerekiyor. Devletimizin arkamızda durmasının meyvelerini alıyoruz. Buse’den bir buçuk aylık sürede Türkiye rekoru geldi. Biz sporcumuza olimpik sporcu olarak davrandık ve başarılar arka arkaya gelmektedir” açıklamasını yaptı.