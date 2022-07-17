Haris Seferovic Galatasaray'da

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük'e transferinin ardından forvet transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki İsviçreli golcü Haris Seferovic'i renklerine bağladı.

Seferovic'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Benfica ile anlaşmaya varan Galatasaray, transfere nokta koydu. İsviçreli futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

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17/07/2022 11:50