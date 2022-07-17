Haris Seferovic Galatasaray'da
Galatasaray, Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.
17/07/2022
Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.
Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük'e transferinin ardından forvet transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki İsviçreli golcü Haris Seferovic'i renklerine bağladı.
Seferovic'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Benfica ile anlaşmaya varan Galatasaray, transfere nokta koydu. İsviçreli futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.