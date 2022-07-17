Haris Seferovic Galatasaray'da

Galatasaray, Haris Seferovic ve kulübü Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralık transferi için anlaşma sağladı.

ads ads ads
17/07/2022

ads
ads
Haris Seferovic Galatasaray'da

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı.

Mbaye Diagne'nin Fatih Karagümrük'e transferinin ardından forvet transferinde sona gelen sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki İsviçreli golcü Haris Seferovic'i renklerine bağladı.

Seferovic'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Benfica ile anlaşmaya varan Galatasaray, transfere nokta koydu. İsviçreli futbolcunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.

17/07/2022 11:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Haris Seferovic, Galatasaray
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.