Haritalarla Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8. gün

Rusya saldırısını, geçtiğimiz Perşembe günü sabahın erken saatlerinde üç ana yönden başlattı: Kuzey, güney ve doğu.

Birlikleri o zamandan beri, Ukrayna'nın içlerine doğru ilerledi. Ülke genelindeki hedefler hava saldırıları ve topçu saldırıları ile vuruldu.

Kiev için savaş

Son 24 saatte yavaşlasa da Rus askerleri kuzeyden başkent Kiev'e doğru ilerliyor.

Şehrin kuzeyinde 65 kilometreye yakın bir konvoy oluşturan Rus araçlarının ilerleyişi bozulan araçlar nedeniyle aksadı.

Ancak başkentteki hava saldırıları devam ediyor.

Salı günü Rus birlikleri Kiev'deki televizyon kulesini vurdu. Beş kişi hayatını kaybetti, televizyon yayını durdu.

Savaş Çalışmaları Enstitüsü'ne (ISW) göre Hostomel Havaalanı şiddetli çatışmalara sahne oldu ve son birkaç gün içinde birçok kez el değiştirdi.

Rus kuvvetleri Cuma günü Kiev'in eteklerindeki Obolon yakınlarına geldi ve hafta sonu Kiev'in kuzeybatısında çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Ancak şimdiye kadar başkentte Rus tankları ve zırhlı araçlar görülmedi