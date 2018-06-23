Harmancı: 25 yılın günahı bana yüklenemez

Eleştiriler boş... Beni eleştirilen adayların eleştirilerinin altı boş, sığ eleştiriler

UBP ve DP..... UBP ve DP adayları geçmiş dönemde partilerinin LTB’de bıraktığı mirası unutmuş görünüyor

Yeni dönem, yeni atılımlar...110 milyon garanti altına alınmış hibe var

Selda İÇER

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP adayı Mehmet Harmancı, ikinci dönem için halktan onay istiyor. Ekonomik olarak ciddi sıkıntılar içerisinde bulunduğu bir dönemde LTB devralan ve bugün borcu tamamen kapatan Harmancı, görevde bulunduğu süre içerisinde sadece borcu ödemekle kalmadıklarını, ciddi yatırımlara da imza attıklarını anımsattı. Önümüzdeki 4 yıl için de ciddi yatırımlar için hibeler elde ettiklerini açıklayacan Mehmet Harmancı, LTB’nin önümüzdeki dönemde çok önemli yatırımlara imza atacağını da ifade etti. Kendisini eleştiren UBP ve DP adaylarının, geçmiş dönemde partilerinin bıraktığı miras dolayısıyla bugün sıkıntı yaşadıklarını unuttuğunu ifade eden Harmancı, geçmiş 25 yıllık kötü mirasın kendisine yüklenmesinin haksızlık olacağını vurguladı. Harmancı, Lefkoşa halkından yeni dönemde de kendisine güvenmesini istedi.

Altı dolu olmayan sığ eleştiriler

SORU: Mehmet Harmancı’ya eleştiriler hangi noktalarda size yöneltildi bu süreçte sizin gözünüzden?

HARMANCI: Sığ dar ve maalesef güncelin çok uzağında eleştirilerle karşımıza çıktılar. Çok çağ dışı kalmış metodlar.Lefkoşa’nın ana temelde temizlikle ilgili eleştiriler var.Sinekle ilgili eleştiriler var. Bunun dışında benim görebildiğim kadarıyla, bugünlere kadar sağlam, altı dolu, bütçe analizi yapılmış ve şöyle bir sıkıntıya sebep verildiğini iddia eden. Veya şunu yapabilirdiniz bu dönem denen altı dolu bir eleştiriye rastlamadım. Ben bunu kampanyanın çok zayıf bir noktası olarak görüyorum. Çünkü, normalde kampanyalar adaylara bir perspektif kazandırır. “Ben bunu eksik söylemiştim. Bunu da biz keşke yapsaydık” diye sorgulatır size kampanya. Ben burada sadece kişisel ihtiras ve hırslarla alakalı bir nokta görüyorum. Lefkoşalıya yakışan, proje üreten hiçbir proje göremedim. Sadece sığ ,3-4 yıllık sürece ilişkin altı dolu olmayan bir eleştiri zemini gördüm ben.

LTB’de işçileri memur kadrosuna kadrolayan UBP ve DP’dir

SORU: Temizlik konusunda çok söylem var. Bunu nasıl yorumlarsınız?

HARMANCI: Bu algıyı sağolsunlar 20 gün içerisinde arkadaşların birşeyi sürekli tekrarlarsanız insanlar da buna inanır. Ben öncelikle başkentin kirlilik derecesini sanıyorum bu arkadaşlar çok yanlış anlıyor. Başkentin kirlilik derecesini isterseniz bir hatırlatalım 2012 yıllarında. Çöplerin yerlerde dolaştığı gurtlandığı, insanların hastalık riski altına girdiği. Hatta kendi hükümetlerinin karantina altına alıp almayacaklarına dair Bakanlar Kurulu toplantısı yaptıkları günlerden geçtik. Bir de, çok ilginç birşey, UBP ve DP hükümeti bu belediyeye memur kadrolarını yapan şahıslardır. Oturdular ve işçi olarak aslında kadrolanması gereken bir sürü insanı, bu arkadaşların fikir babaları, bu arkadaşların siyasi akrabaları oturdular ve bu insanları memur olarak kadroladılar. Eğer bugün Lefkoşa’da bir işçi açığı varsa, eğer bugün lefkoşa’da saha ile ilgili şikayet ettikleri bir durum varsa aslında yaratıcıları yine kendileridir. Ama biz bunu yenebilmek için son 2 yıldır dışardan hızmet satın alan bir pozisyona girdik.

Önümüzdeki dönem temizlik konusunda daha ciddi adımlar atılacaktır

LTB’nin bölgesel temizlikleri iki yıldır ihaleyle yapılmaktadır. Hatta bu insanlar döndü ondan sonra bizi eleştirdi. Neden ihale yöntemi ile yapıyorsunuz diye eleştiriliyoruz. Elbette işçi açığından kaynaklanan sıkıntıları yenebilmek için. Bence düşünebiliyor musunuz öyle bir finansal pozisyondan çıktı ki LTB, şu anda hızmet alıp ödeyebilen bir noktaya geldi temizlikte ki bu bence çok kayda değer bir iştir. Ve ben bunun ilerleyen dönemlerde de artarak devam edecek bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Bizim hedefimiz teknolojiyi artırarak, daha çok ekipman sağlayarak temizliği devamlı kılmaktır. Bu ülkedeki eğitim rejimini UBP ve DP oluşturmuştur üniversitelerle. 40 bin öğrencinin taşındığı bir kentten bahsediyoruz ve bunun dışında bir başkente gelen günübirlik bir nüfusa hızmet ediyoruz. Onun için şu andaki işçi sayımızın çok üzerinde bir işçiye sahip olmamız lazım.Önümüzdeki dönem gerek hımzet alımlarıyla, gerekse teknolojiye yapacağımız yatırımlarla bugünden daha iyi bir noktaya bunu taşımak hedefindeyiz.

24 yılın günahını bana yüklemesinler

SORU: Lefkoşa Terminal Binası’nın asbest tavanı ve atıl durumda durmasından dolayı da eleştiriliyorsunuz. Bu konuda açıklamanız nedir?

HARMANCI: LTB terminal binasını yapan isim Sayın Mustafa Akıncı’dır. Akıncı’dan sonra başa gelen isimlere bir bakalım. Burhan Yetkili, Şemi Bora, Kutlay Erk, Cemal Bulutoğluları ve yarım dönem de Kadri Fellahoğlu. Bu dönemlerde UBP,DP ve CTP Lefkoşa Belediyesi’ne hızmet vermişlerdir. 24 yıllık bir periyotta değiştirmedikleri, değiştiremedikleri tavanın suçlusu olarak bebi görüyorlarsa, dönüp aynaya baksınlar. Ama şu var. Biz kendi görev süremiz içerisinde elbette ki bura ile ilgili büyük bir prje idi hayalimiz. Bu hayalimizi de hayata geçirebilmek için de 4 yıldaki 4 hükümete de bir kullanım değişikliği talep ettik. Sayın Akıncı döneminde terminal amaçlı tahsis edilmişti. Biz bunun çok amaçlı tesis ve terminal yapımı olmasını istedik. Cevap dahi verilmedi buna. Eğer tenezül edip cevap verilseydi, biz onlardan tek kuruş dahi istemediğimizi göreceklerdi.

Yeni terminal binası önümüzdeki dönem

Önümüzdeki 4 yılda, hükümetlerden bir beklentimiz olmayacağı için yeni terminal binasını yapacağız. Belki o istediğimiz büyük projeyi yapamayacağız ama Lefkoşa yeni terminal binasına kavuşacak. Bu konuda ben gereken finansal güce ulaştığımızı ve işbirlikleri ile geliştirebileceğimizi düşünüyorum.

Solun birlikte olması önemli bir adım

SORU: Seçimlerde 2 sağ adayla yarışıyorsunuz UBP ve DP’den. Sağda oyların bölünmesi size bir fayda sağlar mı?

HARMANCI: Hayır, ben rakiplerimle ilgili oturup düşündüğüm bir nokta hiç olmadı. Geçen seçimde de birleşmiş bir sağ vardı. Solda iki aday vardı. O yüzden ben bu dönemlerde buna çok itibar etmem.Bireyin veya bugüne kadar ortaya koyduğu duruşun bir oy getireceğini düşünürüm. O yüzden ben en büyük ittifakımızın toplumla olduğunu düşünüyorum. CTP’nin bizi desteklemesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu uzun zamandır özlediğimiz, beklediğimiz bir birlikteliğe de kapı açacak noktadır diye düşünüyorum. TDP, YKP ve Bağımsızlık Yolu’nun da bu süreç içerisinde bir arada olması ve CTP’nin de bu doğrultuda olması büyük bir artıdır ama, herşeyden önce ben, toplumla doğru bir ittifak geliştirdiğimizi, 4 yılda inanılma kalp arkadaşlığı edindiğimizi düşünüyorum. O yüzden rakip analizi yapmayı çok sevmem.

110 milyon garanti altına alınmış hibe var

SORU: Mehmet Harmancı yeni dönem için halka ne vaad ediyor?

HARMANCI: Sürdürülebilir gelişim ve kaliteli bir yaşamı hedefliyoruz. Bunun altını nasıl doldurduğumuz önemli. Bir kere, Lefkoşalıya güven tesis edebilmemiz için bizim 3 yıllık çok yoğun bir uğraşımız oldu ve uluslararası hibe programlarından uzun bir aradan sonra yararlanma fırsatı elde etti LTB. Garanti altına almış olduğumuz 107 milyon tl AB yatırımı var önümüzdeki 4 yıl içinde. Garanti altında henüz daha açılmamış hibelerde 2018’i değerlendirdiğimize TC’den de 3 milyon tl’lik garanti altına alınmış yatırım var. 2018’de de açıldığı zaman hibe programları eminim ki buradan da elde edebileceğimiz maksimum faydayı elde edebileceğiz. 110 milyon garanti altına alınmış hibemiz var.

Hamitköy kaliteli yaşama geçecek

Kaliteli yaşam diyoruz. Kanlı Dere’nin kuzeyinin de bisiklet ve yürüyüş yollarına sahip olmasını istiyoruz ve buna ilişkin 5.5 milyon euro hibe programımız var. Hamitköy’ün kanalizasyon programını bitirebilmek için 5 milyon euroluk hibe programımız var. Hedefimiz önümüzdeki 4 yıl içerisinde Hamitköy’ün tamamının kaliteli yaşama geçişini sağlamak. Genç Girişimcilik Merkezi toplumda özellikle genç girişimcilerin, yaşadığı riskleri önlemek adına Avrupa Birliği ile geliştirdiğimiz 3 milyon euroluk bir fon programı ve iki toplumlu paralel ilerleyecek bir mesele ofis, kira, telefon, elektrik, muhasebeci, hukuksal destek sağlayacak bir proje.

Birçok proje yeni dönemde hayata geçecek

Bunun dışında yeni Kadın Sığınma Evi inşaası için elde ettiğimiz bir milyon euroluk hibe programı var ve 1980’den itibaren değişmeyen Lefkoşa ana taşıyıcı kanalizasyon hattı için Haziran sonunda çıkılacak ihalemiz var. Tüm bunlar 107 liralık yatırım. Haspolat kaldırım ihalemizi seçim dolayısıyla yapamamıştık. Ama sözleşme aşamasındayız. Bu da seçimden sonra başlayacak. Girne Kapısı ve çevresi kamusal alan düzenleme projesi Kuğulu Park’tan itibaren önümüzdeki dönem hemen başlanabilecek garantilenmiş yatırımlar. Bunun ötesine biz de kendimizin ne üreteceğini de iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Yani biz 55 milyon tl’lik bir yatırım programı da kendimiz öngörüyoruz. Bunun 35 milyon tl sini bitirdiğimiz borçtan yeni finansman yaratarak sağlayacağız. Temmuz ayının 3’ünde biz banka borcunu bitiriyoruz. Belediyenin ayağındaki en büyük pranga bitiyor. Bu ne sağlıyor bize? Birincisi, yatırım için bir fırsat sağlıyor. Bu şehrin kaldırıma, yola , alt yapıya ihtiyacı var. Buraya 30 milyonluk bir kaynak aktarmayı çngörüyoruz. Bunun dışında ekipman, teknoloji yenilenmesine 5 milyon tl’lik bir kaynak ayıracağız. Artık 3-4 adet süpürge aracı alacağız, çöp arabalarını yenileyeceğiz. İhtiyaç duyduğumuz alanlarda teknolojiyi devreye koyacağız. Bunun dışında 20 milyonluk da yeşil alan ve kamusal alan düzenlemesi ile ilgili bir bütçe taslağımız var. Bunun 30 bin metre karelik alanını da Mustafa Ruso Caddesi’nin batısında bir spor ve yaşam alanı kompleksi düşünüyoruz. Ecvet Yusuf Caddesi’nin doğusunda fidanlık ve kilise arasında bir açık hava kütüphanesi ve yeşil alan düzenlemesi düşünüyoruz. Her iki Başbakanın da açıkladığı yeşil alan projesinin de en önemli paydaşı haline gelmek istiyoruz. Sayın Tufan Erhürman ile de hemfikir olduğumuz bir durum var. Seçim sonrası ortak çalışacağız. Mehmet Akif Caddesi, önümüzdeki dönemin en hit projelerinden birisi olacak. Alternatif yolu ile birlikte ve mevcut alanın ailelerin, gençlerin, çocukların, yaşlıların rahatça kullanacakları bir alan , rahatça alış veriş yapabileceği, dinlenebileceği bir alan olarak düzenlenecek. Ama geriye kalan ana caddelerimiz de bu minvalde ele alınacak. Biz ne mutlu ki şehrin kalbine bir tiyatro sahnesi kazandırdık. Bunu daha da geliştirip kurumsallaştıracağımız adımlar da atacağız.

35 yıllık tarihi problemleri tarihe gömdük

SORU: İlk dönemde maddi sorunları giderdik, ikinci dönemde de yatırımları yapacaksınız diyebilir miyiz?

HARMANCI: Hayır, açıkcası ben bunun yanlış okuduğunu düşünüyorum. Geçen dönem biz yürüdük hem sakız çiğnedik. Hem borç ödedik, hem maaşları ödedik, hem ekonomik anlamda kalkındık ama analizi yapması gereken basındır bence 28 belediye içerisinde benim insanlara söylediğimi teyit etmesi gereken de basındır. En çok alt yapı yatırımı yapan belediyeyiz son 4 yıl içerisinde. 14,5 kanalizasyon alt yapısı yaptık. Bu bir rekordur.22 kilometrelik su alt yapısı yapmışız. Bunun dışında 3 kez asfalt ihalesine çıkmışız. Yağmur suyu drenajına kendi öz kaynaklarımızla çıkmışız. 14 bin 440 metre karelik kaldırım yapmışız. Ve LTB, bir tek borç ödemedi; 35 yıllık tarihi problemlerini tarihe gömdü. Terminaldeki açık pazardan kurtulmanın önünü açtı, Marmara’nın 30 yıllık köprü problemini bitirdi, Asmaaltı yayalaştırma, Sayın Akıncı döneminde Arasta’nın yayalaştırılmasından sonra yapılmış en kapsamlı geri dönüşüm projesidir. O yüzden ben “Lefkoşa Türk Belediyesi sadece finansal anlamda borç ödedi da başka birşey yapmadı” söylemini çok büyük bir haksızlık olarak görürüm. Çünkü 14 tane yeni iş aracı alabilmiş bir belediye yoktur son 4 yılda.

Şehrin uluslararası itibarını yeniden kazandık

SORU: LTB uluslararası alanda tanınan tek belediye ancak adayların bu konunun üzerine çok da odaklanmadı. Bunu neye bağlayabiliriz?

HARMANCI: Herhalde geçmiş dönemdeki performansımızın iyi olduğunu düşünüyor adaylar. Çünkü sanıyorum bu ülkede AB Bakanı ile görüşmeyi başarmış insanlardan biriyiz. Bunun dışında sayısız Başbakan, Cumhurbaşkanı, buraya gelen Büyükelçiler ile bir araya geldik. İlk kez İKÖ Belediyeler Birliği’ne temsiliyetimizi yeniden ele aldık. 12 kez yurtdışı ziyaretimiz oldu ama bunları reklam malzemesi yapmadık. Bunların sonucudur 107 milyon tl kaynağın yaratılmasının sebebi. Bu şehrin uluslararası itibarını yeniden kazandık.

Halka LTB’nin yapabileceği şeyler söz verilsin

Bazı adayların Belediyenin uhtesinde olmayan sözler veriyor, “devredilebilir imar hakkı” gibi. İmar hakkı kimde ki, Lefkoşa Belediyesi’nde değil, Şehirciliktir. Öncelikle imar planında ve yasalarda bazı değişiklikler yapılmalıdır ki devredilebilir imar hakkından söz edilebilsin. Ama şu anda LTB bunu yapamaz. O yüzden halkımıza şu anda LTB’nin yapabilecekleriyle ilgili sözler verilmelidir.

İstihadam ve popülizm yapmadan da seçim kazanılacağını göstereceğiz

SORU: Mehmet Harmancı Lefkoşa halkına nasıl bir mesaj verirsiniz. Tekrardan size neden oy versinler?

HARMANCI: Açıkcası şundan dolayı ikinci dönemi biz ve ekimizin hak ettiğini düşünüyorum. Biz ekonomik anlamda bir mucizeyi gerçekleştirdik. Kapısına kilit vurulacak denilen bir belediyeden bugün banka borcunu bitirmiş, esnafla barışık, borcu olmayan, proje yapma kapasitesini iki kat artırmış, sıfır yatırım kaleminden 10 milyon tl öz kaynak yatırım kalemine gelmiş. İyi yönetilerek 901 personelden 829 personele inmiş, sıfır istihdam yapmış. Buradan isbat etmemiz gereken birşey var diye düşünüyorum. Bu ülkede istihdam yapmadan da seçim kazanılabilir, ekonomiyi doğru yöneterek de seçim kazanılabilir, popülizm yapmadan da seçim kazanılabileceğini Pazar akşamı isbat edeceğiz. O yüzden de benim topluma ve Lefkoşalıya vermek istediğimiz mesaj bu dört yıl için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dört yıl için de bir arada olacağımız için çok mutlu olacağımı ifade etmek isterim.

Fotoğraflar: Bahadır Ayna