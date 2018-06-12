Harmancı '100 Maddede %100 Lefkoşa' kitapçığı ile Lefkoşalıları ziyaret ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Belediye Başkan adayı Mehmet Harmancıve Lefkoşa ekibi dün akşamüzeri Taşkınköy’ün konuğu oldu.

Güzergâhtaki her evi tek tek ziyaret ederek sohbet edip hatır soran Başkan Harmancı’yı Taşkınköylüler sevgiyle karşıladı.

Başkan Harmancı’nın seçim bildirgesi olan “100 Maddede %10 Lefkoşa” dünkü ziyaret sırasında ilk kez Taşkınköylü yurttaşlarla buluştu.

“Biz Beraber Lefkoşayız” girişi ile başlayan ve74 sayfadan oluşan bildirgede, 2014 yılından bu güne kadar Lefkoşa için verilen hizmetler, icraatlar, 2018-20122 dönemi için Lefkoşa ekibi ile beraber hedeflenen projeler detayları fotoğraflarla desteklenirken, Belediye Meclis Üyesi adaylarının da tanıtımlarını içeriyor.

Bu gün de güne yoğun bir ziyaret ve gündemle başlayacak olan Başkan Mehmet Harmancı ve Belediye Meclis Üyesi adayları bu akşam saat 19.30’da Lefkoşa’da Hidden Garden’de düzenlenecek olan Şüphesiz Lefkoşa Gecesi’nde Lefkoşalılarla bir araya gelecek.