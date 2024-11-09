Harmancı: 20 yıldır Büyükhan’da dostluk ve barış köprüsü kuruluyor

ads ads ads
09/11/2024

ads
Harmancı: 20 yıldır Büyükhan’da dostluk ve barış köprüsü kuruluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden insanların her cumartesi bir araya gelerek dostluk ve barışı pekiştirdiği Büyükhan buluşmasının 20. yıl dönümünü kutladı.

Harmancı paylaşımında, "20 yıldır aralıksız her cumartesi Büyükhan’da dostluk ve barış köprüsü kuran Kıbrıs’ın her iki yakasından güzel insanlar bu cumartesi geniş bir katılımla bu güzel buluşmayı kutladılar. Bizler de her iki yakının belediye başkanları olarak yanlarında yer almaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerine yer verdi. Bu anlamlı buluşmaya Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Charalambos Prountzos da katıldı.

 

09/11/2024 15:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.