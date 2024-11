Harmancı: 20 yıldır Büyükhan’da dostluk ve barış köprüsü kuruluyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinden insanların her cumartesi bir araya gelerek dostluk ve barışı pekiştirdiği Büyükhan buluşmasının 20. yıl dönümünü kutladı.

Harmancı paylaşımında, "20 yıldır aralıksız her cumartesi Büyükhan’da dostluk ve barış köprüsü kuran Kıbrıs’ın her iki yakasından güzel insanlar bu cumartesi geniş bir katılımla bu güzel buluşmayı kutladılar. Bizler de her iki yakının belediye başkanları olarak yanlarında yer almaktan büyük mutluluk duyduk." ifadelerine yer verdi. Bu anlamlı buluşmaya Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Charalambos Prountzos da katıldı.

09/11/2024 15:05