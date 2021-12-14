Harmancı, 3. Uluslararası Bir Arada Yaşam Zirvesi’ne katıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından”3. Uluslararası Bir Arada Yaşam Zirvesi’ne katıldı.

Montreal ve Düsseldorf’tan sonra üçüncüsü İzmir’de yapılan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen zirvede Başkan Harmancı, insan hakları, demokrasi, bir arada yaşam ve eşit yurttaşlık hakkında konuşma yaptı.

Zirvede LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşma yaptı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Almanya Sindelfingen Belediye Başkanı ve Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Başkanı Bernd Vöhringer ise panele video mesajla katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında Kıbrıs adasının geçmişten günümüzde geldiği noktayı özetlerken, LTB’nin şehre bakış açısını ve yarattığı vizyonu ortaya koydu.

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14/12/2021 10:44