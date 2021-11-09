Harmancı: 70’e yakın kız çocuğumuz futbol öğreniyor

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09/11/2021

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Harmancı: 70’e yakın kız çocuğumuz futbol öğreniyor

Surlariçi’ne Dokun projesi kapsamında 70’e yakın kız çocuğu futbol öğreniyor. Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu projeye muhtarların katkı koyduğuna dikkat çekerek Gençlik Gücü Spor Kulübü ile imzalanan protokol kapsamında kız çocuklarının antrenmanlarına başladığını duyurdu.

Harmancı yaptığı açıklamada “Farklı pratiklerle hayatın her alanında eşitlikçi bir yaklaşımla gelecek nesillerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

09/11/2021 18:41
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TAGS: Harmancı: 70’e yakın kız çocuğumuz futbol öğreniyor, haberkibris,
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