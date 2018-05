Harmancı: AB ile 100 milyon TL’lik program…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçmişte, basının da çok iyi bildiği ve yakından takip ettiği ağır ve travmatik bir dönem yaşadığını anımsatan Harmancı, LTB’nin artık borçlarını ödemiş ve ileriye bakan bir belediye olduğunu vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan Adayı Mehmet Harmancı, dün öğleden sonra Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’ni (KTGB) ziyaret ederek, KTGB Başkanı Sami Özuslu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

“ÇOCUK HAKLARI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI İLERİYE GÖTÜRME KARARLILIĞINDAYIZ”

Harmancı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, konuşmasında ülkede bir kez daha herkesi derinden etkileyen bir trajedi yaşandığına işaret eden Harmancı, çocuklara yönelik her türlü şiddetin önlenmesi, tespit edilebilmesi ve etkin müdahale mekanizmalarının devreye girebilmesi için devlet kurumları ve yerel yönetimler başta olmak üzere toplumun her kesimine büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.

Geçtiğimiz 4 yıl içinde LTB Çocuk Hakları Birimi’ni kurduklarını, öncelikle sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocukların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anımsatan Harmancı, özellikle tespit edilen çocuklara yönelik şiddet vakalarında gereken müdahalelerin zamanında yapılması için Sosyal Hizmetler Dairesi ve SOS ile yakın işbirliği ve koordinasyon içinde çalıştıklarını anlattı.

“ÇOK ZOR VE HERKESE ACI VEREN BİR SÜREÇ YAŞANDI”

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin geçmişte, basının da çok iyi bildiği ve yakından takip ettiği ağır ve travmatik bir dönem yaşadığını anımsatan Harmancı “Çünkü kötü yönetim denildiğinde; popülizm, borç batağı, aşırı istihdam, savurganlık dendiğinde akla ilk gelen kurum o dönemlerde ve uzun yıllar Lefkoşa Türk Belediyesi oldu. Çok zor ve herkese acı veren süreçlerdi” diye konuşarak, ağır bir banka yükünü tamamen bitirdiklerini, esnafa olan borçların kapandığını ve artık geleceğe daha umutla bakabildiklerini söyledi.

Emekliye ayrılan personele olan 5 milyon TL borcun ödendiğini de kaydederek, yeni emekliye çıkanların tümünü ödemeyi başardıklarını aktaran Mehmet Harmancı, 4 yıl içerisinde ortaya koydukları icraatlar hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

AB İLE 100 MİLYON TL’LİK PROGRAM…

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin uluslararası kimliği ve kaybettiği itibarını geri getirdiklerini de anlatan Harmancı, “AB ile yaklaşık 100 milyon TL’lik bir program üzerinde uzlaşıya vardık, böylece 2018-2022’de çok büyük yatırımlar olacak” dedi.

“HAMİTKÖY’DEKİ KANALİZASYON SORUNUNU SONLANDIRACAK 5 MİLYON EURO’LUK HİBE PROGRAMI…”

Bu kapsamda, Hamitköy’deki kanalizasyonla ilgili sorunun bütününü sonlandıracak 5 milyon Euro’luk bir hibe programının bağlandığını; dün ortak deklarasyona son noktanın konulduğu ve ortak açıklamasının bugün yapılacağı Kanlıdere’nin rehabilitasyonuna 5, 5 milyon Euro bağlandığını; proje çerçevesinde “Pronto Çemberi” diye bilinen noktadan Şehit Mustafa Ruso Caddesi’ne kadar olan bölgede derenin rehabilitasyonu sonrası bisiklet, yürüyüş yolları, spor alanları ve kafelerle bir programa oturtulacağını ifade etti.

“GENÇ BEYİNLERİN GÖÇÜNÜ ÖNLEMEK ADINA GENÇ GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ”

“İşsizlik ve çözümsüzlüğün yarattığı sorular gençlerimizi yurt dışında çözüm aramaya itmekte ve özellikle iyi eğitim almış çocuklarımız beyin göçüyle geleceklerini ülke dışında arıyor” diyen Harmancı, bununla da ilgili program üzerinde uzlaşıya varıldığını ve eski Toptancı Hali’nin olduğu yerde “Yaratıcı Genç Girişimcilik Merkezi” oluşturulmakta olduğunu söyledi.

Harmancı, “burada geçici bir süre, ofis kirası vermeden, telefon, ısıtma soğutma masrafı olmadan, seçilecek projelerin destekleneceği, muhasebeci ve hukuk desteği sağlanacağı bir program yer alacak” diye konuştu. Harmancı, Haspolat arıtma tesisindeki problemlerin giderilmesinin de bu program dâhilinde olduğunu ifade etti.

“BRÜKSEL’DE VERDİĞİMİZ MÜCADELE, LEFKOŞA İÇİN 18 MİLYON EURO’LUK YATIRIMA DÖNÜŞTÜ”

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“O nedenle garanti altına alınmış yatırımlarla ilgili çok net ve rahat konuşma fırsatımız var. Bunu çok uzun mücadele sonucu elde ettik. Brüksel’de AB bakanlarıyla görüşebilmemiz, normalde ses getiren bir haber olması gerekirken, satır aralarında geçiştirildi ama bu, Lefkoşa için 18 milyon Euroluk kaynağa dönüştü. Hedefimiz kendi kaynaklarımızla da finansman yaratmaktır, LTB ödeme gücünü ispatlamış ve bunu da Lefkoşa’nın önemli noktalarına yatırım olarak kullanabilecek noktaya gelmiştir” dedi ve 35 milyonluk finansmanla asfalt, kaldırım, altyapı yapılacağını ve ekipman alınacağını sözlerine ekledi. Projeleriyle ilgili detaylı bilgi veren Harmancı, yeniden seçilmesi halinde, bu 35 milyona kendi kaynaklarıyla 20 milyon kaynağı da aktaracaklarını ve TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisi ile de bugüne kadar sürdürdükleri proje bazlı ilişkileri devam ettirerek söz konusu rakamı 200 milyon TL’lik bir yatırım bütçesine dönüştürmeyi planladıklarını anlattı.

“LEFKOŞA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM VE İSTİKRAR BU DÖRT YIL DA DEVAM EDECEK”

Harmancı konuşmasını , “Tabi ki bunların hepsi 4 yıla sığmayacak ama biz, Lefkoşa’nın 2022 yılı sonrasını da düşünmek zorundayız. Ekonomik akılla, asla popülizme yapmadan, ayakları yere basan bir belediye olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü bu belediyenin artık macera kaldıracak herhangi bir lüksü yoktur. Her ne kadar iyileşsek de, iki yanlış hap hastayı tekrar yatağa sabitleyebilir. O nedenle LTB’yi o kanı sürekli vücutta dolaştırarak ayağa kaldırıp yürüttük, şimdi biraz daha tempoyu artırarak daha ileri bir noktaya taşımak istiyoruz.

Harmancı konuşmasını, “demokrasi anlamında Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliğinin ülke, toplum ve yerel yönetimlere sağladığı için çok teşekkür ederim” diyerek tamamladı.