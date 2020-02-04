Harmancı: Akıncı Kıbrıs Türk toplumu için inisiyatif aldı!

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili görüşlerini aktaran LTB Başkanı Mehmet Harmancı şöyle konuştu:"Sayın Akıncı yarın akşam 5 yılın özetini yapacak. Bundan 5 yıl önce Derinya kapısı açılacak deseydi biri zor derdik. Sayın Akıncı bunu başardı. Ulaşılabilirlik çok önemli bir konudur. Bu gün bu sorun da çözüldü. 4’lü hükümet döneminde patlamamış bir bombadan bir çocuk öldü. Ne yazık ki hiçbir hükümet yetkilisi bunu konu yapamadı. 5’liyi toplayabilmiş bir liderdir Akıncı. Bence önümüzdeki 5 yılın özeti burada saklı.

Bir başka konu ise 5 yıllık dönemde Kıbrıs Türkü’nü uzun yıllardır, gerek Kıbrıslı Rumlara karşı gerekse de Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine karşı aciz ya da her söylenen buyruğu kabul edermiş gibi duruşu yerine, gerçekten Kıbrıs Türk toplumunun onurunu, bekası ile ilgili örneğin laiklik ve demokrasi gibi konularda ciddi inisiyatif almış bir liderdir Akıncı .

“Cumhurbaşkanı Akıncı için Türkiye ile kavgayı seçmiş bir lider deniliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz” sorusu üzerine devam eden Mehmet Harmancı şöyle devam etti: Ben buna öyle demiyorum. Akıncı bize ait değerleri koruyabilecek bir liderdir."

04/02/2020 17:15