HABER KIBRIS

Harmancı, Almanya Büyükelçisi ve İrlanda Büyükelçisi ile görüştü

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29/06/2018

Harmancı, Almanya Büyükelçisi ve İrlanda Büyükelçisi ile görüştü
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, dün Almanya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Franz Josef Kremp ile öğlen yemeğinde bir araya geldi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Harmancı bugün de İrlanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Deirdre Ní Fhallúin ile makamında görüştü.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile İrlanda’nın Lefkoşa Büyükelçisi Deirdre Ní Fhallúin’in görüşmesinde Kıbrıs sorunu, LTB’nin çalışmaları, Lefkoşa’nın iki belediyesinin ortak projeleri ve iki toplumlu projeler ele alındı.

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TAGS: harmancı, kıbrıs, irlanda, almanya
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