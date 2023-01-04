Harmancı: Asbaşkanlığa seçilen üyemiz tecrübe bakımından oldukça değerli

Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Asbaşkanlığa seçilen ve yedek asbaşkanlığa seçilen her iki Meclis üyesinin gerek belediyecilik gerekse Meclis üyeliği tecrübeleri bakımından oldukça değerli olduklarını vurguladı.

Harmancı'nın paylaşımı şöyle:

Herkese günaydın, dün yeni dönemin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdik. Asbaşkanlık, yedek asbaşkanlık, disiplin kurulu, sınav atama komisyonu, ihale değerlendirme komisyonu ve toplu iş sözleşmesi komisyonuna seçilen tüm arkadaşlarımıza başarılar dilerim.

Asbaşkanlığa seçilen ve yedek asbaşkanlığa seçilen her iki Meclis üyemiz de gerek belediyecilik gerekse de Meclis üyeliği tecrübeleri bakımından oldukça değerli iki isim.

Daha önce de açıkça belirttiğim gibi, bütçe ve komisyonlarda ortaklaşma önemli, salt çoğunluk herhangi bir siyasi grupta olmadığından, bu konuda yaptığımız ön temaslar da bu kararların alınmasında birer faktör oluyor.

Seçimlerden önce de söylediğim gibi yılın ilk 6 ayı belediyemiz için zorlu geçecek, yeni yasanın geçmesi, Lefkoşa’nın yeni yasa ile birlikte tüzüklerinin güncellenmesi gibi pek çok konuda hızlı ve tempolu bir çalışma ortamı yaşanacak.

Seçim döneminde yine bahsettiğim gibi Şubat ayı içerisinde önemli oda ve birlik temsilcilerimizle Brüksel ziyareti gerçekleştirmek konusunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Ayrıca Lefkoşa’nın her iki belediye başkanı olarak yakın zamanda bir araya gelerek günlük sıkıntıların çözümü konusunda bir kez daha neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ayrıca dün İtalyan elçisi bizleri ziyaret etti.

Bir çok konu yanında Lefkoşa’da yeni kapı açılması konusunda uluslararası destek verilmesi hususunu da görüşmede altını çizerek belirttik.

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04/01/2023 08:28