Harmancı: Belediye Ayda Bir Milyon TL Borç Ödeme Kapasitesine Erişti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, “Eskinin kötü izlerini temizledik, Lefkoşa’nın bugününü kurtardık ve geleceği planlıyoruz” dedi.

Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Harmancı, bu sabah Şehit Tuncer İlkokulu ve Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı ziyaret etti.

Harmancı ziyaretlerinde 4 yıllık görev süresinde yaptığı icraatları ve 2018-2022 dönemine yönelik projelerini anlattı.

Şehit Tuncer İlkokulu Müdürü Uğur Çınar ve öğretmenlerle bir araya gelen Harmancı, Lefkoşa’nın bir kez daha 2014 öncesine dönmeyeceğini, geçmişteki gibi hesapsız şekilde şehrin geleceği düşünülmeden pervasızca borçlanmaların, istihdamların ve harcamaların yapıldığı dönemin sona erdiğini, bu dört yılda ekonomik ve sosyal istikrarın sağlandığını belirtti.

Göreve gelirken ekonomik yapının toparlanması gerektiği bilinciyle ve siyasi görüşlere bakmadan, görev aşkıyla yola çıktıklarını söyleyen Harmancı, “Batırılmış bir belediyeyle yola çıktık. Enkaz edebiyatı yapmadan, nasıl yapılanmaya gidebileceğimizi planladık ve yatırım yapan bir belediye haline geldik” dedi.

Harmancı, 901 personel sayısını 830’a indirirken, bankalar, esnaf, çalışan ve müteahhitlere geçmişten kalan borçları ödeyerek bir güven ortamı yarattıklarını ve böylece önümüzdeki döneme iyi bir ekonomik tabloyla başlama fırsatını yakaladıklarına işaret etti.

Üç yılın sonunda ilk kez LTB’nin 10 milyon TL’lik bir yatırım bütçesine eriştiğini vurgulayan Harmancı, belediyenin yüzde 95’lerde olan personel giderini yüzde 80’lere indirerek başardıklarını kaydetti.



“GÜCÜNÜ İSPATLAMIŞ BİR BELEDİYE”

Belediyenin gücünü ispatladığını kaydeden Harmancı, belediyenin ayda 1 milyon TL borç ödeme kapasitesine eriştiğini, temel fonksiyonlarını yerine getiren bir noktada olduğunu, yeni yaratılacak finansmanla Temmuz’un 3’ünden sonra şehre yatırım yapabilecek bir noktaya geleceğini belirtti.

Harmancı, sözlerini şöyle dürdürdü:

“Bizim önümüzdeki dört yıl için 35 milyon TL’lik bir finansman yaratma durumumuz var. Bu 35 milyonu 4 ana kaleme ayırıyoruz: 10 milyona milyon asfalt, 10 milyon kaldırım, 10 milyon altyapı ve 5 milyon ekipman. Tabi ki bunu borçlanarak yapacağız ama bu borcu ödeyeceğiz. Çünkü ödeme kapasitemizi artık şehre yatırım olarak gösterebileceğiz. Bunun yanında bugün duyurusu yapılacak olan 4 AB projesinden garanti altına alınmış 100 milyon TL’lik bir yatırım var. Bunun bir tanesi Mehmet Akif Caddesi’nin arkasında bulunan Kanlı Dere’nin rehabilitasyonu ve yürüyüş ve bisiklet yolu olarak düzenlenmesi, diğeri Lefkoşa ana taşıyıcı kanalizasyon hattıdır. Birçok gencimizin yaratıcılığının farkındayız ve bu yaratıcılığın desteklenmesi gerekiyor, AB ile 3 milyon euroluk bir proje üzerinde mutabık kaldık, eski Toptancılar Hali’nde bir merkez oluşturulacak ve gençlerimize buradan bir destek sağlanacak. Bunun yanında da Hamitköy’ün kanalizasyonu için de 5 milyon Euro’luk destek sağlandı.”

Harmancı, 55 milyon TL öz kaynak, 100 milyon TL AB yardımı 45 milyon TL de TC yardımıyla önümüzdeki 4 yılda 200 milyon TL’den fazla yatırım yapma olanağı bulunduğunu söyledi.

Mezbahanın Haziran’da deneme kesimlerine başlayacağını ifade eden Mehmet Harmancı, bunların yanında belediyenin, sosyal belediyecilik anlamında ciddi mesafe kaydettiğini söyledi.

Harmancı, 16 aylık sürede 63 kadın ve yaklaşık bir o kadar çocuğun gelecekleriyle ilgili ciddi adımların atıldığı Kadın Sığınma Evive halen 28 belediye arasında en yüksek düzeyde olan ‘Engelsiz Projesi” ile ilgili bilgi verdi.

Harmancı, temizlik konusundaki bazı görüşlere ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lefkoşa’nın hem en pis hem de en kötü dönemini herkes gibi çok iyi hatırlayanlardanım. 4 yıldır bölgesel temizliklerimizi bir tamam yapıyoruz. Bu yıl da seçim var diye erken başlatmak yerine zamanında başlatmayı yeğledim. Şehirde 1430 sokak ve bu alanda çalışan sadece 110 işçimiz var. Belediye üzerine geçmişte kalan en önemli ağırlık işçi- memur arasındaki dengesizliktir. 435 memuru var, oysa işçi sayısı 600’lerin üzerinde olmalıydı ama maalesef zamanında yapılan kadrolar var ve insanları yerinden yurdundan edemez, memuru işçi pozisyonuna getiremezsiniz”



ESNAFLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATILDI

Harmancı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nı (KTEZO) da ziyaret ederek, oda başkanı Mahmut Kamber ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Harmancı burada yaptığı konuşmada da 4 yıllık icraatlarıyla ilgili bilgiler aktararak 2018-2022 dönemi projelerine ilişkin bilgiler aktardı.

Bu dönemde başardıkları en önemli atılımlardan birinin de KTEZO ile de birlikte ele aldıkları istihdam garantili kalfalık ve çıraklık eğitimi olduğunu kaydeden Harmancı, “Burada kamuoyuna iki kurumun verdiği mesaj istihdam yaratılması, gençlerin zanaatkârlık eğitimine yönelmesi için bir ortak tutum ve politika belirlenmiş olmasıdır. Özellikle de surlar içerisinde istihdam sorunu yaşayan gençlerimize olanak yaratacak ücretsiz bir burs modelini birlikte geliştirmenin mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.

Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ağır borç yüküyle devraldığımız belediyenin bugün itibariyle banka borcunun son taksitine gelindi. Bu da bizi ilerideki yatırım hamlesi için önemli bir kaynak teşkil edecek noktaya getiriyor. Önceliklerimiz arasında birçok farklı kurumun da desteğini alarak proje gerçekleştirmek vardır ki bunların en önemlilerinden birisi de TC Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği Ofisidir. Gözlemliyoruz ki bu dönemde bizim proje yapmadığımız, projeleri zamanında teslim etmediğimize dair yalana ve iftiraya dayalı bir politika geliştirilmeye çalışılıyor. Altını önemle çiziyorum; yalan söyleyerek asla bir yere varamazlar ve Lefkoşalıları kandıramazlar. Çünkü evraklar ve veriler bunları yalanlayacak noktadadır, arşivler eskisi gibi elde tutulmamaktadır. Biz bu dönemde TC Kalkınma ve İşbirliği Ofisinden en maksimum düzeyde faydalanmış tüm projeleri zamanında teslim etmiş, onların öngördüğü kadar kaynağı kullanabilmiş bir belediyeyiz”.

Sanayi bölgesiyle ilgili soruna da konuşmasında yer veren Harmancı, “Sanayi bölgesine yeni bir model üzerinde KTEZO ile birlikte çok durduk ama bunu ne tek başına belediye, ne tek başına KTEZO üretebilir. Önerimiz çok nettir. LTB önemli bir paydaştır, buna özerk yönetimi oluşturabilecek şekilde finansal desteği sağlamaya hazır olduğumuzu her toplantıda dile getirdik. Ancak sanayini temizliğini bir başına belediyeden beklemek, ikinci bir Lefkoşa’nın temizliğini belediyeden beklemek demektir. Çünkü geçmişte siyasilerin siyasi rant uğruna organize olmaktan çıkardıkları bir sanayi bölgesinin maalesef temizlik ve atık yönetimini mevcut şartlarda başarabilmek mümkün değildir. Önce sanayii organize duruma getirmek, daha sonra da atık yönetimini paydaşlarla kurgulamak zorundayız. KTEZO ve belediyedeki iradeyi diğer kurumlar da sergilerse bu problemin çözümü de gerçekleşecektir” dedi.

Harmancı görüşmenin ardından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı- KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti.