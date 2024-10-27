Harmancı: ''Bu Durum Gizlenemez, Hesapsız Kapatılamaz''

Yoğun bakımda hayatını kaybeden bir bebek nedeniyle yaşanan trajik olay üzerine Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, yetkililere çağrıda bulundu. Harmancı, ailelere detaylı ve şeffaf bilgilendirme yapılmasının önemine dikkat çekti. "Yetkililerin yapması gereken, aileleri hastane önünde bekletmek yerine içeri alarak, yavrularına en yakın noktada teskin etmelerini sağlamaktır," diyerek, yaşanan kaosu eleştirdi.

Harmancı, olayın ardında yatan yönetim sorunlarına işaret ederek, "Bu durum, ülkede liyakat ekseninden uzaklaşılmasının net bir sonucudur," ifadesini kullandı. "Olay, ne kapı arkasına saklanabilecek ne de hesapsız kapatılabilecek bir konudur," diyerek, kamuoyunun bu durum karşısında hesap sorulmasını beklediğini belirtti.

Vefat eden bebeğe rahmet dileyen Harmancı, ailesine başsağlığı mesajı iletti. Yoğun bakımda tedavi gören diğer çocukların sağ salim ailelerine teslim edilmesini ise en büyük temennisi olarak ifade etti.