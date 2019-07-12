Harmancı: 'Bu tarifsiz acıyı yaşayanların acılarına saygı duymak en doğrusu'

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, denizde boğularak hayatını kaybeden 4 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

“Bir aile yok oldu, çok keşkeli söylenecek şeyin olduğu ama önce bu tarifsiz acıyı yaşayanların acılarına saygı duymak en doğrusu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, bu sonsuz acıya dayanabilecek sabır ve metanet dilerim.”