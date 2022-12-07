Harmancı: Bugün için yarından çalmadan geçmişin kötü izlerini hep beraber sildik

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, çağdaş bir üst yapı için güçlü bir altyapıya ihtiyaç olduğu bilinciyle, güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attıklarını, geçmişten gelen birçok altyapı sorununu kalıcı şekilde çözdüklerini söyledi.

Harmancı ve kendisine eşlik eden LTB Meclis Üyesi adaylarından oluşan ekip, bugün okullara yönelik ziyaretleri kapsamında Gülen Güzler Anaokulu, Türk Maarif Koleji, Fazlıl Plümer Anaokulu, Esin Leman Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul ziyaretlerinde eğitimcilere sekiz buçuk yılı kapsayan hizmet süresinde Lefkoşa için yapılanlar yanında yeni dönemde hayata geçirilmesi hedeflenen projeleriyle ilgili bilgi de aktaran Harmancı, “Göreve geldiğimizde herkesin bildiği üzere çok ağır şartlar vardı. Bugüne baktığımızda ise tüm krizleri atlatabilmeyi başarmış bir LTB vardır. Bu bizim açımızdan gurur vericidir. Artık daha dirençli bir belediyeye sahibiz” dedi.

Başkent Lefkoşa’nın 2022-2026 vizyonunu hazırladıklarını belirten Harmancı, “Çağdaş bir üst yapı için güçlü bir altyapıya ihtiyacımız olduğu bilinciyle, güçlü bir Lefkoşa için temelleri sağlam attık, geçmişten gelen birçok altyapı sorununu kalıcı şekilde çözdük” diye konuştu.

- “Geçmişten kalan banka borcunu kapattık ve yine geçmişten kalan devlet kurumlarına olan borçlar için her ay 1.7 milyon TL ödeme yapıyoruz”

Harmancı, 2018 yılında Belediye’nin geçmiş dönemlerden kalan banka borcunun sıfırlandığını anımsatarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Başkalarının yarattığı borç dağını tepeye çevirdik, buna rağmen “bakın işte borçları var” diye eleştiriliyoruz.

Bugün hala her ay 1.7 milyon TL bizden önceki dönemlere ait Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve vergi borcu ödüyoruz. Bu, Lefkoşa’mızda açtıkları yaralar nedeniyle, Lefkoşa’ya yapılabilecek yatırımlar yerine yine geçmişe dönük borçlara harcanmaktadır. Ama biz, bir yandan geçmişin açıklarını kapatırken diğer yandan pandemi ve ekonomik kriz ortamına rağmen şehre yatırım yapmaya devam ettik. Merkez Lefkoşa, son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı ve 4 mahalle parkı, Doktoroğlu olarak bilinen Sanayi Bölgesi, Girne Caddesi ve bölgesi ile Başbakanlık Kavşağı gibi alanlarda yılların drenaj sorunlarını çözmeyi başardık. İstikrarlı gelişimden yanayız. Lefkoşa’nın geleceğini tehlikeye atmadan, yarınından çalmadan yapabildiklerimizi yaptık. İnançla, karşılıklı güvenle, hep beraber başardık. Şimdi çok daha iyisini yapmak istiyoruz. Birlikte yazdığımız bu başarı hikȃyesini hep beraber ülkenin başarı hikȃyesine çevireceğimize yürekten inanıyorum.”

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07/12/2022 16:34