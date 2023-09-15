Harmancı, Çağlayan Cesurer’i tiye aldı

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15/09/2023

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Harmancı, Çağlayan Cesurer’i tiye aldı

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Çağlayan Cesurer’in oğlunun ‘usulsüz’ şekilde Kıb-Tek’e istihdam edilmesi üzerine “Oğlumu mülakata çağırmaları bir komplodur” yönünde açıklama yapması ülke gündeminde tartışılmaya devam ediyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, konuya ilgili sosyal medya hesabı üzerinden ablasını LTB’de işe almaya çalışanları deşifre edeceğini yazarak Cesurer’i tiye aldı.

“Nimet Harmancı yarın başlıyormuşsun… Kesinlikle komplo düzenleyerek ablamı belediyede işe almaya çalışan herkesi tek tek deşifre edeceğim” ifadelerini kullanan Harmancı “Vazgeçin artık vazgeçin, sizin yüzünüzden adamların tüm partili istihdamları tartışmalı sınav mülakat mevzusu çöpe atıldı. Hade hepimize iyi uykular” dedi.

15/09/2023 11:50
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TAGS: Harmancı, Çağlayan Cesurer’i tiye aldı
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