Harmancı, CHP'li Belediye Başkanları ile görüştü

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, CHP’li bazı belediye başkanları ile görüşmesinde, Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasında sevgi, saygı ve empatiye dayalı yeni bir ilişki biçimi kurmayı hedeflediklerini vurguladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştü.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Mimar Mehmet Vahip Toplantı Salonu’nda gerçekleşen görüşmede bazı LTB Meclis Üyeleri, Belediye Müdürü ve bazı üst düzey yöneticiler ile CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü hazır bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı mevkidaşlarına ve beraberindeki heyete “Kıbrıs’ın kalbi ve başkenti Lefkoşa’ya hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasına CHP’nin son dönemde ülkeye olan ilgisini, yapıcı bir dil ile yeni bir ilişki biçimi oluşturma çabalarını gördüklerini ve bunu önemsediklerini vurguladı. Harmancı karşılıklı sevgi, saygı ve empatiye dayalı yeni bir ilişki biçimi kurma ve Kuzey Kıbrıs-Türkiye ilişkilerini bir tahakküm ilişkisinden çıkarmanın her demokrat bireyin önemli görevlerinden biri olduğunun önemine vurgu yaparak, farklılıkların bir gerginlik sebebi değil demokrasinin bir zenginliği görülmesi gerektiğini belirtti.

HARMANCI: “MERKEZİ HÜKÜMETİN YETKİLERİNİ YEREL YÖNETİMLERLE PAYLAŞMASI GEREKİYOR”

Harmancı CHP’li başkanlar ile görüşmesinde şöyle konuştu:

“Ülkemizin nev-i şahsına münhasır durumu, izolasyonlar altında olması, uluslararası yatırım ve kredilere ulaşamıyor olması, AB yapısal fonlarına erişemiyor olması ve çağın gerisinde kalmış yerel yönetimler yasası ile belediyelerin hizmet alanını çok dar bir alana oturtuyor. Bunlara ülkeye aktarılan fonların eşit ve adil dağıtılmaması da ekleniyor. Tüm bu hususları tartışabilmek ve bütünüyle aşabilmek bu aşamada oldukça değerlidir.

Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartnamesi’nin siyasetçilerin dilinden icraata geçmesi gereken önemli bir unsurdur. Dünyada her gün daha da artan yerel hükümetlerin gücü aslında merkezi de oldukça rahatlatan bir unsurdur. Pandemi ile birlikte yerelin vazgeçilmezliği ve önemi bir kez daha ortaya çıktı, darda kalanların, yoksullukla mücadele edenlerin ve refahtan eşit pay alamayanların yerel yönetimlerin hizmetlerinden ve dayanışmasından doğrudan faydalandığını gördük. Bunların tümünden çıkarcağımız ders, merkezi hükümetin artık yetkilerini yerel yönetimler ile paylaşması gerektiğidir.”

“İBB İLE BİRLİKTE SORUMLULUK ALIP RAUF RAİF DENKTAŞ’IN ANIT MEZARI VE ÇEVRESİNİN DÜZENLENMESİ KONUSUNU ÇÖZME İSTEĞİMİZİ YİNELİYORUZ”

Başkan Harmancı merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarı ve çevresinin düzenlenmesi konusuna da değindi.

Geçtiğimiz aylarda İBB Başkanı Erkem İmamoğlu ile görüşerek anıt mezarı ve çevresinin düzenlenmesi için birlikte sorumluluk üstlenerek kamu vicdanında yara olan bu sorunu çözme yönündeki isteğimizi ve irademizi kamuoyu ile paylaştık. Farklı siyasal görüşlere sahip olsak da ülkemizin değeri olan merhum Cumhurbaşkanı’nın anıt mezarı ve çevresininin düzenlemesi talebimizin bugüne kadar makul ve mantıklı bir çerçevede reddediliş hikayesini ve cevabını duymadık. Bu üzücü ve manidardır” diyen Harmancı, hem kardeş şehir İstanbul hem de diğer şehirler ile iş birliği ve dayanışmayı ilerletmek için somut adımlar atılacak bir döneme girme arzusunu dile getirdi.

“KIBRIS TÜRK HALKININ İRADESİNE SAYGI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR”

Kıbrıs Türk demokrasisinin zengin ve çok kültürlülüğe dayalı olduğunu da ifade eden Harmancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kıbrıs Türk halkı laikliği içselleştirmiş bir halktır. Bunun bir tehdit unsuru olarak görülmesini değil, bu yaşayışımıza saygı gösterilmesini istiyoruz. Sizin de basın toplantısında değindiğiniz gibi iradeye saygı bizim için çok önemlidir. İlişkilerin karşılıklı saygı ve sevgiye dayalı olarak ilerletilmesi bizleri mutlu etmesinin yanında herkesin yararınadır. CHP’nin bu açılımını ve ülkemize ziyaretini çok kıymetli buluyoruz. Bunu yeni bir ilişki biçiminin başlamasına vesile olması diliyor ve umuyoruz. LTB’nin CHP’nin 11 büyükşehir belediyesinin 4’ü ile kardeş şehir ilişkisi var ve bunlardan Ankara, Eskişehir ve İstanbul ile kardeş şehir olma kendi belediye başkanlığım dönemimde gerçekleşti. Bu kardeşliğin olumlu sonuçlarını sorumlu olduğumuz şehirlere yansıtmak, somut projelerle hissedilebilir bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu konuda da mevkidaşlarımız ile gerekli adımları atacağımıza yürekten inanıyorum.”

SAVAŞ: “KKTC’DEKİ SEÇİLMİŞ KİŞİLERİN VE HALKIN TERCİHİN CHP İÇİN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR”

CHP Heyeti adına görüşmede konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kıbrıs’ta ve Lefkoşa’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ziyaretlerini pandemi nedeni ile bir süre ertelemek zorunda kaldıklarını kaydetti..

Belediye’den yapılan açıklamaya göre Savaş konuşmasında, KKTC’deki seçilmiş kişilerin ve halkın tercihinin CHP için büyük önem arz ettiğini belirterek, KKTC’nin ekonomisindeki gelişmelere katkı sağlamanın yanı sıra sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek için bu ziyareti yaptıklarını söyledi.

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23/11/2021 15:14