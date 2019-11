Harmancı: Çocuk Meclisi’nin kurulması için çalışmalara başladık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı Lefkoşa’da her çocuğun sözü var diyerek Çocuk Meclisi’nin kurulması için çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Harmancı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak çocuk hakları sözleşmesinden yola çıkılarak çocukların sahip olduğu tüm hakları sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN EL ELE VERDİK

Başkan Harmancı “El Ele Kreşi’nin yaşadığı zor zamanlarda oradaki çocuklarla ailelerini asla yalnız bırakamazdık” dedi ve 1 Haziran itibariyle yönetim ve mali sorumluluğunu aldıkları El Ele Kreşi için çalışmalarında ülkenin dört bir yanından insanların kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nda yaklaşık 9.000 kişinin el ele verdiğini ve el birliği ile daha çok çocuğa daha yüksek standartlarda hizmet verecek merkezin ilk adımlarını attıklarını vurguladı.

Lefkoşa’da tüm çocuklar değerlidir anlayışıyla hareket ederek çocukları için sorumlulukla çalıştıklarını kaydeden Harmancı, Engelsiz Halk Dansları ve LTB Ritm Orkestra grubunun kurarak çalışmalarına başladığını söyledi.

Harmancı mesajında şöyle dedi:

“Her yıl olduğu gibi tiyatromuzda kurslarımız ve orkestramızda çocuk koromuz çalışmalarını devam ettirdi. Ebeveyn katılımlı interaktif müzik atölye çalışmalarımız başladı. Orkestramızın şehirdeki ilkokullara düzenlediği “orkestrayı tanıyorum” konser ve eğitimler devam ediyor. 4 yılı aşkın süredir aralıksız devam eden LTB-EMAA çocuk atölyemiz çalışmalarını sürdürdü. Öte yandan LTB Spor Kulübümüzün Satranç kursları her hafta rutin çalışmalarına devam ediyor. Surlariçi ve Haspolat bölgesindeki çocuklarımız için İngilizce kursları her hafta gerçekleştiriliyor. Haspolat Dans grubumuz çalışmalarını sürdürüyor. Lider iş birliğinde izcilik kurslarımız başladı. LTB Ortaköy Futbol Okulu kurularak çalışmalarına başladı. Çocuk Hakları Birimimiz geniş katılımlı atölye çalışması ile 2020 yılı hedeflerini belirledi. Şehirde çocuklarımızın aileleri ile güvenle ve rahatça vakit geçirebilmesi için parklarımızda çalışmalarımızı sürdürüyoruz”.

20/11/2019 16:47