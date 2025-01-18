Harmancı, Cumhurbaşkanı adaylığını yokluyor: “Yakında netleşecek”

Harmancı, Cumhurbaşkanı Adaylığı konusunda önemli mesajlar verdi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Genç TV’de konuştu.

Cumhurbaşkanı adaylığının sorulması üzerine Harmancı, artık genç değil, deneyimli bir siyasetçi olduğunu söyledi, yakın zamanda herşeyin netleşeceğini belirtti.

Harmancı, “ Adaylığa sıcak bakmakla ilgili şunu söyleyim. Elbette hedef ve düşüncelerim vardır ama Cumhurbaşkanlığı başka bir durum. Sizin istemeniz yetmiyor. Toplumsal bir sorumlulukla, bir rol alabileceksek… Bunu ben talep etmeyeceğim. Toplumsal konsensusla oluşturacağız. Yeni dönemin başlayacağı coğrafyada, öncelik, bir profil oluşmalı. Bu ekibin parçası olacaksak, nerede duracağımızın bugün belirlenmesi gerekiyor. Yakın tarihte bir açıklamamız olacak” dedi

TDP, kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendi adayını göstereceğini açıklamıştı.