Harmancı: Cumhurbaşkanlığı adaylığı kişisel değil toplumsal sorumlulukla değerlendirilmeli

Yağmur DÜŞER SAVAK

Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Haber ve Ötesi programında Muazzez Gazihan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusuna yanıt verdi. Harmancı, bölgedeki jeopolitik gerilimlere ve dünya çapında artan nükleer savaş tehditlerine dikkat çekerek, Kıbrıs’ta seçilecek Cumhurbaşkanının bu dinamikler içinde barışçı veya çatışmacı bir siyaset anlayışını temsil edeceğini belirtti.

Harmancı, "Bugün siyasi rekabetlerden uzak bir tutum benimsemeliyiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin, barış isteyen ve bu dile sahip çıkan bir liderle mi, yoksa sürekli gerilim siyaseti güden bir yaklaşımla mı şekilleneceğine karar vereceğiz. İlk olarak, ilerici siyasi partiler arasında ortak bir program yapılıp yapılamayacağını tartışmalıyız. Kişisel egolar bir kenara bırakılmalı ve bir uzlaşma sağlanamazsa, partiler kendi programlarını kamuoyuna sunmalıdır," dedi.

2020 seçim sürecine de atıfta bulunan Harmancı, o dönemde yaşananların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Herkesin, sakin bir şekilde yaşananları değerlendirerek çıkarılacak derslere odaklanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Harmancı, Belediye Başkanlığı görevini birinci önceliği olarak gördüğünü ve bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için tüm mesaisini harcadığını belirtti. "Bu sorumluluk bilinciyle hareket ettim ve etmeye de devam edeceğim." diye ekledi.