Harmancı: “Cumhuriyet Meclisi binası kent müzesine dönüştürülebilir”

Tuncer Bağışkan Kültür, Tarih ve Bellek Günleri’nin ikincisi başladı.

Arabahmet Kültür Evi'nde yer alan etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin girişimiyle Arabahmet Bölgesi Geliştirme Şirketi Ltd. tarafından kurulan Arkhe tarafından düzenlendi.

Açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Kıbrıs Türk kültürel mirası ve tarihi üzerine çeşitli paneller, söyleşiler, atölyeler ve sergilere ev sahipliği yapacak.

-Duranay: "Kent müzeleri ve arşivcilik odakta"

Arkhe Direktörü Halil Duranay, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Tuncer Bağışkan’ın anısını yaşatmak amacıyla bu etkinliği her yıl düzenlemeye devam edeceklerini belirtti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tematik bir yaklaşım benimsediklerini ifade eden Duranay, bu yılki odak noktalarının kent müzeleri ve arşivcilik olduğunu kaydetti.

-Feridun: "Tuncer Bağışkan büyük bir tutkuyla çalıştı"

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi eski müdürü ve İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi üyesi İlkay Feridun da etkinlikte yaptığı konuşmada, Tuncer Bağışkan ile 1975 yılında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nde çalışmaya başladıklarını belirterek, onun mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu vurguladı.

Bağışkan’ın, Kıbrıs’ın kültürel belleğine büyük katkılar sunduğunu ifade eden Feridun, onun mücadelesinin sadece sahada değil, kalemiyle de sürdüğünü söyledi. Kültürel mirasın korunmasının zorluklarına değinen Feridun, Bağışkan’ın karşılaştığı tehditlere rağmen çalışmalarından asla vazgeçmediğini ve birçok önemli eseri literatüre kazandırdığını belirtti.

Bağışkan’ın "Osmanlı ve Türk Eserleri" kitabının uzun yıllara dayanan bir araştırmanın ürünü olduğunu aktaran Feridun, onun sağlık sorunlarına rağmen çalışmalarına ara vermediğini ve son eseri "Karpaz’ın Derinliklerine Yolculuk" kitabını büyük bir özveriyle tamamladığını ifade etti.

-Harmancı: “Kent müzesi oluşturma yolculuğuna çıktık”

Etkinliğin açılışında konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, Lefkoşa Türk Belediyesi olarak bir kent müzesi oluşturma yolculuğuna çıktıklarını belirterek, "Tuncer Bağışkan hayatta olsaydı, bu konuda en büyük desteği ondan alacağımızı biliyoruz. Ancak onun öğretileri doğrultusunda ilerlemeye gayret edeceğiz" dedi.

Kent müzesi oluşturma sürecinin sadece bir bellek çalışması olmadığını, aynı zamanda yaşayan bir arşiv oluşturmayı hedeflediklerini belirten Harmancı, Lefkoşa’nın tarihsel süreçte farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve bu çok katmanlı kültürel dokunun korunması gerektiğini vurguladı.

Fenikelilerden Bizans’a, Osmanlı’dan İngiliz dönemine kadar Lefkoşa’nın yalnızca bir kent değil, medeniyetlerin hafızası olduğunu ifade eden Harmancı, kent müzesinin geçmişin sergilendiği bir alan olarak sınırlı kalmaması gerektiğini, yaşayan bir bellek olarak kurgulanması gerektiğini söyledi.

-"Cumhuriyet Meclisi binası kent müzesine dönüştürülebilir"

Harmancı, bir ay içinde boşalacak olan Cumhuriyet Meclisi binasının, kent müzesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Meclis binasının yalnızca bir devlet kurumu olarak değil, kentin tarihini ve kültürel mirasını anlatan bir merkez olarak işlev görmesi gerektiğini vurgulayan Harmancı, "Bunu sadece bir devlet dairesi olarak kullanırsak, o günün işleviyle sınırlı kalır. Ancak bir kent müzesi ve farklı müzeleri bir araya getirebilecek bir alan haline getirebilirsek, çok önemli bir kazanım sağlamış oluruz" dedi.

Bu konuda meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve bireylerden destek beklediklerini belirten Harmancı, "Bu sesi yükseltmeliyiz. Kent müzesi, bireylerin geçmişleriyle olan ilişkisini güçlendiren, kim olduğumuzu ve nereye ilerlediğimizi hatırlatan bir yapı olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Harmancı, "Ailesi onun bireysel mirasını taşıyacaktır, ancak toplum olarak da mirasını ileriye götürmek ödevimizdir. Kent hafızası ve müzesinin oluşumuyla ona karşı en büyük görevimizi yerine getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından panellere geçildi. Etkinlik, yarın da paneller, söyleşiler ve atölyelerle devam edecek.