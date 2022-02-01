Harmancı: Dere ihlali iddiaları konusunda bölgede inceleme ve ölçümler yapılıyor

Mehmet Harmancı, kamuoyunda birkaç gündür tartışılan “dere ihlali” iddiaları hakkında Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

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01/02/2022

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Harmancı: Dere ihlali iddiaları konusunda bölgede inceleme ve ölçümler yapılıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa’da DEVPA Süpermarket’in bulunduğu bölgede yapılan ve dereyi ihlal ettiği iddia edilen inşaat çalışması hakkında inceleme ve ölçümler yapıldığını, bölgede bulunan yapılarla ilgili dereye işgal varsa tedbirinin alınacağını söyledi.

Mehmet Harmancı, kamuoyunda birkaç gündür tartışılan “dere ihlali” iddiaları hakkında Haber Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Mehmet Harmancı, bölgedeki derenin güzergahıyla ilgili tereddütleri olduğunu bu nedenle ölçüm yaptırdıklarını söyledi.

Harmancı, bölgede yapılan inşaat çalışmasının ve çekilişin resmi tapucunun ölçümlerine göre yapıldığını belirterek, sıkıntının, derenin karşısında olabileceğine işaret etti.

Derenin karşı tarafının resmi tapucu tarafından ölçüleceğini anlatan Harmancı, dereye müdahale edildiğinin tespit edilmesi halinde mahkemeye başvuracaklarını dile getirdi.

Harmancı, daha önce bölgede yaşanan benzer bir sorunu mahkemeye verdiklerini sonuç aldıklarını ancak davalının konuyu istinafa taşıdığını ve davanın sonuçlanmadığını kaydetti.

Harmancı, “Derenin karşısıyla ilgili tereddütler var. Derenin güzergâhı konusunda bir göz aşinalığı oluştu. Vatandaş haklı olarak şikâyet ediyor. Ölçümler yapılıyor işgal varsa ortadan kaldırılacak” dedi.

01/02/2022 17:13
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TAGS: harmancı, dere ihlali, Lefkoşa Belediyesi, ölçüm
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