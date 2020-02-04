Harmancı: Devlet adım atmazsa biz yapacağız

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Ali Baturay’ın hazırlayıp sunduğu Markaj programına konuk oldu.

"Lefkoşa’nın yağmur sonrası durumu hep böyle mi kalacak" sorusu üzerine konuşan Harmancı şu açıklamları yaptı:"Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde bir şey yapılmıyor ki bir şey olsun. Sanayi bölgesinde değişen bazı dinamikler var. Yukarıda askeri alan var. Yukarıya set çekilerek doğal su akışı değiştirildi. Sanayi içersinde devletin yaptığı altyapı çok eksik ve yetersiz. Sanayinin alt yapılarını devlet yapar. Yağışın toplandığı yer de eski Doktoroğlu mağazasının ’nun önüdür.

Bu suyun oraya ulaşması için önce sanayinin üzerinden su dereye aktarılmalıdır.

Sanayinin içine yeni bir drenaj hattı yapılmalı. Son yaşanan yağışların ardından top artık Maliye Bakanlığı’nda. Bu iş bu yıl oldu oldu. Olmazsa biz kendi çözümümüzü yapacağız ancak sonrasında kesin ve kapsamlı çözümü devlet yapabilir.

Biz şehir içerisindeki drenaj sorunlarını çözüyoruz. Girne Kapısı’nda, okullar yolunda yıllardır yaşanan sorunları hallettik.

Diğer bir sorun Haspolat bölgesi. Eskiden Haspolat’ın üst tarafında su yoları vardı. Ancak biz ülke 1974 sonrası bunları inşalara verdik. Şimdi biz bir dere yapılması için giriş başlattık ancak buna da Elektrik Kurumu karşı çıktı. Ancak bölgede bulunan direkler kamulaştırılmamış o yüzden yapamadık. Diğer tarafta anayola yakın bölge için ise çalışmalar devam ediyor. Ben en çok yatırımı Haspolat’a yaptım.

Lefkoşa daha temiz olamaz mı? sorusu üzerine konuşan Harmancı: "İnsanlar şunu kaçırıyor Lefkoşa’ya günlük giriş çok fazla. Biz hükümetlerden şunu istiyoruz. Lokmacı ve Metehan’daki girişler çok fazla. Bize bu notada pozitif ayrımcılık sağlayın."

04/02/2020 16:38