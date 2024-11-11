Harmancı: ''Doğuş Derya yanlış yaptı, ama kimsenin uşağı olmadı''

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, bugün yaptığı açıklamada, ülkedeki siyasi olaylara ve uygulamalara dair sert eleştirilerde bulundu. Harmancı, geçmişte Anayasayı, yasaları ve demokrasi ilkelerini ihlal eden birçok olaya sessiz kalındığını belirterek, "Sesimiz çıkmadı" ifadelerini kullandı.

Harmancı, KIB-TEK'ten milyonlarca liranın uçurulmasından, ihalesiz dağıtılan milyarların yanı sıra, sağlık sistemindeki eksikliklere ve mecliste yapılan hileli seçimlere de değindi. "Hastanede bir bebek öldü, sesimiz çıkmadı. Hile ile meclis başkanı seçtiler, gözümüzün içine baka baka çift mühürlü pusulaları savundular, sesimiz çıkmadı" diyerek, bu olayların halkı nasıl etkilediğine dikkat çekti.

Bununla birlikte, Harmancı, Doğuş Derya'nın hatalarını kabul ettiğini ancak Derya'nın ülkede yaşanan bu skandalların hiçbirine karışmadığını savundu. "Doğuş Derya yanlış yaptı, ama kimsenin uşağı olmadı," diyen Harmancı, demokratik hakların ve hukukun ayaklar altına alındığı bir ortamda, mevcut yönetimin otoriter bir yapı oluşturduğuna dikkat çekti.

Son olarak, Harmancı, muhalefetteki 3-5 UBP'li vekilin onurlu bir şekilde karşı durmalarını ve doğruyu savunmalarını gerektiğini vurguladı.