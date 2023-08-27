Harmancı: Ekiplerimiz tüm olanaklarını kullanarak arızayı gidermeye çalışacaklardır
27/08/2023
Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Meydana gelen arızadan dolayı tüm şehrimize sabah 4:40 itibarı ile su teminini durdurmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı
Harmacı'nın açıklaması şu şekilde;
"Doktor Fazıl küçük Bulvari Altınbaş petrolun yeraldığı kavşakta , ana su borusunda meydana gelen arızadan dolayı tüm şehrimize sabah 4:40 itibarı ile su teminini durdurmak zorunda kaldık. Ekiplerimiz tüm olanaklarını kullanarak arızayı gidermeye çalışacaklardır. Arıza giderilene kadar suyun dikkatli kullanılmasını sizlerden önemle rica ediyoruz."