Harmancı: Ekiplerimiz tüm olanaklarını kullanarak arızayı gidermeye çalışacaklardır

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27/08/2023

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Harmancı: Ekiplerimiz tüm olanaklarını kullanarak arızayı gidermeye çalışacaklardır

Lefkoşa Türk Belediyesi başkanı Mehmet Harmancı,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Meydana gelen arızadan dolayı tüm şehrimize sabah 4:40 itibarı ile su teminini durdurmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı

Harmacı'nın açıklaması şu şekilde;

"Doktor Fazıl küçük Bulvari Altınbaş petrolun yeraldığı kavşakta , ana su borusunda meydana gelen arızadan dolayı tüm şehrimize sabah 4:40 itibarı ile su teminini durdurmak zorunda kaldık. Ekiplerimiz tüm olanaklarını kullanarak arızayı gidermeye çalışacaklardır. Arıza giderilene kadar suyun dikkatli kullanılmasını sizlerden önemle rica ediyoruz."

27/08/2023 10:00
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TAGS: Harmancı: Ekiplerimiz tüm olanaklarını kullanarak arızayı gidermeye çalışacaklardır
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