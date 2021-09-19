Harmancı: Ekonomik devinim için çok çok büyük adım

Lefkoşa Surlariçi bölgesinde başlatılan çevre düzenlemesi kapsamında gölgelendirme projesinin ihalesine çıkıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ihaleyle ilgili yaptığı açıklamada “Lefkoşa’nın gözbebeği Surlariçi bölgesinde yayalaştırma adımına paralel yaptığımız kapsamlı çevre düzenlemesi sonrasında bana göre bölgenin kalkınmasında büyük etkisi olacak olan gölgelendirme projesinin fonunu sağladık ve ihalesini çıkmış durumdayız” dedi.

Lokmacı Sınır Kapısı’ndan Bedesten’e, Büyük Han ve Kumarcılar Hanı’ndan Saray Otel güzergahına kadar olan bölgede gölgelendirme çalışması yapılacağını belirten Harmancı; bu proje sonrasında yayaların geçişlerine engel olan büyük şemsiyelerin de ortadan kalkacağını ve esnafla yurttaşların daha çok ve daha kaliteli zaman geçirmesinin sağlanacağını ifade etti.

Mehmet Harmancı “Yaklaşık 4 milyon Türk lirasına mal olacak olan ve AB finansmanı ile gerçekleşecek proje sonrasında bölgenin dokusunu olumsuz etkileyen ön cepheler konusunda somut adımlar atılmaya başlanacak. Ekonomik devinim için çok çok büyük adım.” dedi.

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19/09/2021 15:52