Harmancı, elektriğe bağlı yaşayanlar için Merkezi Lefkoşa'nın kapılarını açtı

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05/07/2022

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Harmancı, elektriğe bağlı yaşayanlar için Merkezi Lefkoşa'nın kapılarını açtı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, elektrik kesintileri dolayısı ile elektriğe bağlı şekilde tedavi gören çocuk, genç ve yaşlılar için Merkez Lefkoşa üst katında refakatçi eşliğinde 33 kişilik kapasitenin kullandırabileceklerini açıkladı. Mehmet Harmancı, acil ihtiyaç duyanların 185 çağrı merkezini arayarak belediye ulaşabileceklerini belirtti.

Harmancı, ayrıca internet ve şarj ihtiyacı olan herkesin Merkez Lefkoşa'nın açık alanını tüm gün boyunca özgürce diledikleri gibi kullanabileceklerini söyledi.

 

05/07/2022 09:33
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TAGS: mehmet harmancı, lefkoşa türk belediyesi
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