Harmancı, Elele Kreşi'nin sorumluğunu LTB'nin üstlendiğini duyurdu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medyadan Sosyal Riskleri Önleme Vakfı (SORÖV) ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) arasında iş birliğine gidilerek Elele Kreşi'ni LTB'nin sorumluklarını üstlendiğini duyurdu.

Harmancı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"Bugün 1 Haziran Dünya çocuk günü, yıllardır SORÖV eski tren yolu polikliniğinin olduğu yerde 40’tan fazla sosyal mahrumiyetle mücadele eden çocuğa çok cüzi ücretler karşılığında kreş hizmeti vermekte. Bir müddettir yaşadıkları sorunlar artık bu programı devam ettirme konusunda vakfı bir çıkmaza götürmüştü. Farklı bir metodoloji ile bir kreş uygulamasını düşünsek de son yaşanan gelişmelere kayıtsız kalmamız mümkün değildi . Dün sevgili Hatice Düzgün ile bir araya geldik ve bugünden itibaren kreşin sorumluluğunu belediye olarak üstlenme kararı verdik, inanıyorum ki Lefkoşa Türk Belediyesi üstlendiği bu sorumluluğu yerine getirmeyi sizlerin her zaman verdiği destek ile en iyi şekilde yerine getirecektir. Ayrıca LTB olarak mümkün olan en kısa zamanda da daha çok çocuğa daha yüksek standartta hizmet verebilmek için de yeni bir mekan yaratma çalışmalarına başlıyoruz.

Tüm bu çalışmalarımızda SORÖV ve tüm diğer sivil toplum örgütleri ile iş birliği içerisinde hareket edeceğiz.

Ayrıca bugüne kadar bu kadar büyük özveri ve azimle bu mücadeleyi sürdürülen vakfımıza içten bir teşekkür etmek isterim çocuklar ve aileleri adına."