Harmancı: Elimizden gelen desteği sürdüreceğiz

ads
28/02/2020

ads
ads
Harmancı: Elimizden gelen desteği sürdüreceğiz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı “Hastahane yeniden servise açılana kadar elimizden gelen desteği sürdüreceğiz” dedi.

Harmancı açıklamasında “Bir kez daha bugün hastahanede meydana gelen yangında vefat edenlere başsağlığı diliyorum, daha başka acı haberlerin ulaşmamasını temenni ediyorum. Sabah saatlerinden beri ekiplerimizi hastaneden gelen yardım taleplerine gönderiyoruz, hastahane yeniden servise açılana kadar elimizden gelen desteği sürdüreceğiz. Tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum” dedi.

28/02/2020 20:11
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: mehmet harmancı, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.