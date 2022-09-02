Harmancı, Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı…

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal’ın rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Harmancı’nın açıklaması şöyle:

"Bu akşam büyük bir mutluluk ve heyecanla başladığımız 18. Kıbrıs Tiyatro Festival’nde büyük usta Genco Erkal’ın oyun sırasında yaşadığı sağlık problemi hepimizi derinden sarstı.

Üstad Genco Erkal’ın tüm tetkikleri Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılmış olup tedbir amaçlı olarak bu akşam hastanede kalacaktır.

Bilinci açık olan hocamızın tüm değerlerinin bir an önce normale dönmesini diliyor ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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02/09/2022 23:22