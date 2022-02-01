Harmancı: Evimizi yeni fikirlerle cap canlı bir mekan yapalım

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Arabahmet Kültür ve Sanat Evi'nin yeniden LTB kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Harmancı kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir haberim var. Uzun zamandan sonra Arabahmet Kültür ve Sanat Evi yeniden Lefkoşa Türk Belediyesi kontrolünde. Yeni bir içerik ve bazı tadilatlar sonrası bu bahar/yaz aylarında faaliyete geçirmek istiyoruz.

Bu süreci hep birlikte yönetmek istiyoruz, burasının sanatçılara ev sahipliği yapmasını ve rengarenk canlı fikirlerin üretildiği bir mekan olmasını arzuluyoruz. Bu doğrultuda ilgili kişileri de buluşturacağımız bir fikir toplantısını önümüzdeki günlerde duyuracağız.

Evimizi yeni fikirlerle cap canlı bir mekan yapalım”

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01/02/2022 16:27