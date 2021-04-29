Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)  ile ulusal sağlık planı çıkartılması konusunu görüştü.

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29/04/2021

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Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD)  ile ulusal sağlık planı çıkartılması konusunu görüştü.

LTB’den verilen bilgiye göre görüşmede, ulusal sağlık planı çıkması durumunda belediyelerin rolünün nasıl güçlendirileceği de görüşüldü.

Harmancı, Derneği ziyaretinde yaptığı konuşmada EHHD ile faydalı işlere imza attıklarını,

LTB’nin dernek ile çalışmalarının daha da ileriye taşınması için çalıştıklarını söyledi.

29/04/2021 15:43
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TAGS: Lefkoşa Türk Belediyesi, Mehmet Harmancı, Evrensel Hasta Hakları Derneği
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