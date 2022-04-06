Harmancı, eylem yapan belediyelere destek verdi

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Belediyeler Reformu kapsamında kapatılarak birleştirilmesi gündeme gelen bu nedenle Cumhuriyet Meclisi önünde araçlı eylem başlatan belediye çalışanlarını ziyaret etti.

Belediye başkanları ve emekçileriyle görüşen Mehmet Harmancı, kapatılmak istemeyen belediyelere destek belirtti.

Harmancı konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Coğrafik yerel yönetim reformlarıyla ilgili dünyadaki iyi uygulama örneklerinin tersine maalesef çok ciddi bir oldu bitti ile karşı karşıyayız. İnsanların hayatlarını yarın nasıl etkileyeceğini bilemediği bir ortam yarattılar. Bu belirsizlik ortamı da hepimizi idari boşluk ve kaosa sürüklüyorHiçbir reform şeffaflık ve demokratik katılımcılık olmadan uygulanamaz. “Ben Yaparım Olur” inatlarına devam ederlerse Belediyelerin de Emekçinin de, Halkın da cevabı gecikmez.

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06/04/2022 13:12